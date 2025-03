Detalles de la compleja relación entre Telefónica y el chavismo

Pero cuando alguien dijo que él por el 10% se podía conseguir, al final me consta que les engañaron porque adelantaron esos millones, (creo que eran 2.000 de esa época) y nunca repatrió el dinero. Y esos 200 millones no sé cómo se han apañado para justificarlos dentro de la contabilidad.

Creo que eso dio lugar a que desapareciera el responsable de Seguridad, Florencio San Agapito y que pusieran a un coronel, un tipo magnífico, Miguel Sánchez, actual responsable de Seguridad, que no sé qué milagro habrá hecho para conseguir que ese dinero se pueda ocultar a los accionistas, porque obviamente es una cantidad muy importante.

Los Rodríguez (Delcy y Jorge)

—Es decir, ¿Telefónica paga al chavismo 200 millones en sobornos para repatriar el dinero y, finalmente, se queda sin los 200 millones y sin el dinero que pretendía repatriar?

—Así es. Y no pudo repatriarlos. Aparecieron otros que le ofrecían el 10% y se lo creyeron. Eso consta en mis escritos. Y los nombres de las personas que pedían el dinero. No me acuerdo del nombre, pero coincidí con Hugo Carvajal en que eran los mismos. Creo que uno de ellos estaba preso en España por otro tema y luego no sé si salió y otro creo que estaba en Italia detenido.

—Hay versiones que apuntan a que detrás de estos negocios y comisiones, se benefician los hermanos Rodríguez…

—Sí, efectivamente. Pero también está la propia familia de Hugo Chávez. Ellos tienen una estructura económica muy importante en Miami y tenían una estructura muy importante en Delaware.

—¿Qué negocios tiene la familia Chávez en Miami, según la información que maneja?

—Inmuebles en Miami, edificios enteros. Pero insisto, USA tiene paraísos fiscales como Delaware, donde usted puede blanquear allí todo el dinero del mundo que no pasa nada. Nadie se atreve pedirle explicaciones al gobierno de USA de movimientos. Ellos sí piden al resto del mundo. Y lo que hacen los venezolanos es que se llevan gran parte del dinero a USA. También se lo han llevado a Andorra, Islas Vírgenes y otros. Ahora si viene usted e invierte su dinero, nadie lo va a tocar. Eso es así, lamentablemente. Y gran parte de la información que yo iba a recibir de Podemos, la iba a recibir de 2 coroneles venezolanos a cambio de dinero. Pero a último momento, sorprendentemente, el Partido Popular impidió que yo viajara porque entendía que Podemos le quitaba votos al Partido Socialista. Yo les dije que se equivocaban. Creían que estaba tratando con gatitos y son crías de tigre y terminarán devorándolos, como ha ocurrido. Los problemas del PP y de la Casa Real viene por eso, porque finalmente son antisistema.

Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, ex líder del Partido Popular y Jefe de Gobierno español. La teoría era que Podemos le quitaba votos al PSOE y, entonces, mejor no ir a fondo en la investigación del dinero chavista para la izquierda española.

—¿Air Europa le pidió también que repatriara fondos?

—Sí, pero no puede avanzar. Finalmente, el propio Pepe Hidalgo me dijo que podía conseguirlo más barato por otra vía.

—¿Esos sobornos del 20% eran pagos a altos jerarcas chavistas?

—Así es. En esas dos ocasiones no recibí ningún tipo de honorarios, porque era a resultado. Me limité a hacer gestiones, pero al mismo tiempo esas gestiones me sirvieron para informar a los servicios secretos españoles para informar los que estaban

—¿Dónde están esos nombres?

—En el Ministerio de Interior y en los servicios secretos, en el CNI. Yo hice constar eso también en 2019 y 2020 en la Audiencia Nacional.

Los cubanos

—¿Cuál es el alcance de los servicios secretos de Cuba y Rusia dominan los servicios de inteligencia de Venezuela?

—Rusia muy vinculada con Venezuela a través de Cuba, principalmente. La gente de los servicios secretos cubanos es muy profesional. Yo he tenido relación con ellos. Hasta los agentes de la CIA me decían que tenían problemas con los cubanos. La inmensa mayoría de los que creía la CIA que eran agentes cubanos en realidad eran dobles agentes. A un cubano en Canarias le pagaron fortunas y lo único que hacía era desinformar.

—¿Son los reyes de la infiltración?

—Absolutamente. No tienen escrúpulos. Son muy buenos. En el tema sexual, no tienen ningún tipo de trabas. Son los grandes inventores de las trampas de miel: chicas hermosas y chicos hermosos para que la gente caiga.

—¿Qué nacionalidades trabajan?

—Con colombianos y puertorriqueños trabajan mucho, pero también venezolanos. Para conseguir información en la cama. Generan situaciones que son grabados, sobre todo cuando se trata de homosexualidad o simulando que son mejores de edad. Son unos auténticos expertos, aprendidos de los rusos, de lo que se llama el Departamento de Asuntos Húmedos. Es curioso como interpretan la importancia de estos servicios de inteligencia.

—¿Hay mucho espía chavista en España vigilando a la oposición?

-Sin duda, y por lo que he visto, con gran apoyo de la estructura de poder de España. Hay muchos intereses económicos y estratégicos para que Venezuela siga estando en manos de Maduro. Y si la oposición o ustedes no tengan el apoyo del gobierno, que no lo tiene, existirá la doble vara de medir. Aparentar pero no resolver.

—¿Pueden los servicios de inteligencia de USA echar a los rusos y los cubanos de Venezuela?

—Lo que no sé es si hay esa voluntad. Simplemente conque se congelen los miles de millones que tiene el chavismo en USA, creo que se acabaría el problema.

—Se han implantado sanciones…

—Pero muy pocas. No creo que llegue ni al 10% de lo que hay. El hombre clave, Diosdado (Cabello), me consta que tiene muchísimo dinero en USA y es un hombre clave para desestabilizar, si se lo propusiera. Hay muchos familiares que viajan constantemente y es el hombre que articula la inteligencia venezolana.

—Como gran espía, como agente de inteligencia, ¿qué cree que debe pasar en Venezuela para que caiga el régimen de Maduro?

-Que los jerarcas militares reciban o palo o zanahoria. Que les digan: “Oye, tarde o temprano van a tener problema y este es el momento” o “vas a seguir teniendo el mismo poder”. O una invasión como en Panamá, pero a USA no le interesa porque quiere acabar con las guerras de Ucrania y Oriente Medio. Porque la opción de una Primavera Árabe ya sabemos que la represión será brutal y solo tendría que ser una guerra civil donde saldrían perdiendo los que representan a los demócratas.

