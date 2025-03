Es muy raro: El 02/03 se habla de Claver-Carone pero fue el 23/02...

A la vez, se sube a $LIBRA, a la vez, el periodista Carlos Pagni, preparando su regreso a la TV (canal LN+), entrevistado por Astrid Pikielni en el diario La Nación.

Sin duda que en LN+, Carlos Pagni no comparte el enfoque acerca de Javier Milei que tienen Luis Majul (precisamente difundirá una entrevista a Milei en la noche del domingo 02/03) o Esteban Trebucq u Horacio Cabak. Se supone que Pagni mantendrá su cruzada anti Ariel Lijo....

Facundo Manes

El acontecimiento sobre Facundo Manes se devoró el discurso de Javier Milei, y es el gran enojo del Presidente. En el posdiscurso, toda la política parece girar en derredor de un tema que es grave pero no es central sino anécdotico, en definitiva. El problema de Milei es que un acontecimiento aparentemente secundario deviene en central. Pero esto es consecuencia de la debilidad conceptual y en anuncios de su propio discurso. Para los medios no tenía ni un título, casi. Para las redes, peor.

El denunciante de agresión, Facundo Manes, empoderado por la oposición:

@ManesF: NO SOY EL PRIMERO AL QUE PATOTEAN. TAMPOCO SERÉ EL ÚLTIMO. Ayer en el Congreso no se “sacaron”: esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer. Para poner el cuerpo y no dejar que se lleven todo puesto. Defendamos a la sociedad. La Constitución, la igualdad ante la ley, la soberanía nacional y el Estado de Derecho nos costaron demasiado a todos como para entregarlas frente a un grupito de fanáticos. Frenemos antes de que sea tarde la pulsión antirepublicana de Milei y Caputo. Que toda esta ridiculez de Milei emperador quede para los memes y no se convierta en una realidad. Que el Senado revea con carácter urgente las designaciones por decreto de García Mansilla y Lijo. El debate de fondo de este país es cómo salir de la pobreza y la inseguridad. De cara a los trabajadores y los empresarios. Sin discusión “estadística”. Cómo reconstruir una economía productiva y como insertar la Argentina en este nuevo mundo.

NO SOY EL PRIMERO AL QUE PATOTEAN. TAMPOCO SERÉ EL ÚLTIMO.



Ayer en el Congreso no se “sacaron”: esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer. Para poner el cuerpo y no dejar que se… — Facundo Manes (@ManesF) March 2, 2025

Error de Milei y su gente, intentar justificar.

El amigo de Santiago Caputo y apóstol de Javier Milei, Daniel Paserini, justificando lo que sucedió:

@GordoDan_: Amenazan a Milei y sus ministros de muerte todos los días. Amenazan con golpe de estado al presidente electo por la mayoría de los argentinos con la mayor cantidad de votos de la historia, todos los días. Lo acusan de hablar con perros muertos, con que tiene "asperger", con que es un genocida, un dictador y hasta un INCESTUOSO. Difaman a su familia y le faltan el respeto a la investidura presidencial constantemente. Le interrumpen la cadena nacional como esquizofrénicos a los gritos cuando le está hablando a la totalidad de los argentinos. No una, sino tres veces. Pero resulta que ahora son catadores de las formas. Ahora son sommeliers de modales. La cruda realidad es que ya no saben con qué pegarle para bajarlo al tipo que destruyó la inflación y produjo el Milagro Económico Argentino. Al tipo que le devolvió la esperanza a los jóvenes y a la gente de bien. LA TIENEN ADENTRO TODOS LOS ENEMIGOS DE NUESTRA NACIÓN

Embed Amenazan a Milei y sus ministros de muerte todos los días. Amenazan con golpe de estado al presidente electo por la mayoría de los argentinos con la mayor cantidad de votos de la historia, todos los días. Lo acusan de hablar con perros muertos, con que tiene "asperger", con que… pic.twitter.com/HIFCgzuYXq — DAN (@GordoDan_) March 2, 2025

Ex colaborador de Daniel Scioli en comunicación y publicidad política:

@juancourel: Ahora que depositó sobre los hombros de Facundo Manes la carga de ejercer el liderazgo absoluto de la oposición, finalmente llegó el momento de que el peronismo reflexione sobre lo que sucedió durante estos años. En silencio y por un período no mayor a los 30 (treinta) días.

Enojo total de Javier Milei, a las 03:00, plena madrugada:

@JMilei: MUCHOS PERIODISTAS COIMEROS Y MENTIROSOS QUEDARÁN MUY MAL EXPUESTOS POR LAS MENTIRAS Y ATAQUES DISPARADOS AYER...

MUCHOS PERIODISTAS COIMEROS Y MENTIROSOS QUEDARÁN MUY MAL EXPUESTOS POR LAS MENTIRAS Y ATAQUES DISPARADOS AYER... — Javier Milei (@JMilei) March 2, 2025

No contento con esto, Milei, quien había realizado una perorata sobre la eliminación de la pauta pubicitaria gubernamental, decidió ir más allá.

El Presidente de la Nación resposteó contra periodistas un posteo de un tal Luis Rodríguez:

Milei: "Fuimos los únicos en eliminar la pauta oficial " — Luis Rodríguez (@luisrodriguezrm) March 2, 2025

Bartolomé Abdala es noticia

Para Urgente24, la verdadera noticia de todo lo que ha ocurrido es la aparente ausencia de interés de la opinión pública. Es fin de semana larga, es Carnaval, hay que tener un ego muy enfermizo para creer que un sábado de noche los ciudadanos van a estar pendientes de lo que diga un Presidente de la Nación. Sin duda es creer que un político tiene algo interesante para decir en la Argentina 2025. Al menos la gente cree que no, y Milei debería saberlo. Que no lo sepa significa que él ya no es un outsider sino otro de La Casta.

Excelente el informe de Monitor Digital sobre impacto en redes sociales de lo de Milei.

"El segundo discurso de Javier Milei como presidente ante la Asamblea Legislativa tuvo sabor a poco para las redes sociales.

La intensidad de las publicaciones sobre la visita del jefe de Estado al Congreso de la Nación mermó de un año al otro, marcando fuertes descensos entre la conversación digital del 1° de marzo de 2024 y de 2025.

En redes sociales, la baja de las menciones fue de más del 51%, mientras que en los medios de comunicación, el descenso de las publicaciones fue casi el 60%."

Embed El 2° discurso de Javier Milei como presidente ante la Asamblea Legislativa tuvo sabor a poco para las redes.



La intensidad de las publicaciones digitales mermó de un año al otro, marcando fuertes descensos entre el 1° de marzo de 2024 y de 2025.https://t.co/tmutYFFOKs — Monitor Digital (@MonDigInfo) March 2, 2025

Bartolomé Abdala es noticia

El senador presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza / San Luis), reconoció que los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados por decreto de Javier Milei, "deberían irse a su casa" si el Senado rechazara sus pliegos, pese a la validez temporal de sus actos. Aunque respaldó el decreto como "necesario", subrayó que la decisión final del Senado es "muy importante".

Precisamente esto es lo que sabe Lijo y no quiere renunciar al Juzgado Federal que gestiona sino que pretende pedir licencia, algo que la CSJN no acepta que suceda para tomarle juramento.

Abdala estuvo interesante, intentando calmar las aguas, 'a lo Guillermo Francos', que es lo que debería haber realizado Milei, e inclusive victimizarse por la ausencia de los legisladores peronistas, en vez de promover la batahola a la que se subió su alter ego, Santiago Caputo.

Abdala insistió en que, si el Senado veta los nombramientos, "habrá que presentar nuevos pliegos", desafiando la designación por decreto. "Banco el decreto, pero trabajaremos para que el Senado los avale", afirmó en Radio Rivadavia.

Abdala minimizó el cruce público entre el presidente y Victoria Villarruel: "Es un tema menor, no trascendente". Entretanto, la designación de Lijo y García-Mansilla enfrenta resistencia en el Senado, donde la oposición cuestiona su idoneidad. Abdala negó "hechos violentos" en el altercado entre Facundo Manes y Santiago Caputo, pero admitió diálogos "pasionales y alterados".

El senador alineado con Milei equilibra apoyo al Gobierno y presión al Senado, mientras desestima tensiones internas como "no trascendentes", en un escenario de alta polarización institucional.

---------------------------------

