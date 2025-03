“Ne Zha 2”, también conocida como “Nezha 2: el niño demonio revoluciona el mar” es un film de aventuras y fantasía dirigida y escrita por Jiaozi. Es una secuela de “Ne Zha” (2019). La película ya es un éxito:

el film más taquillero en toda la historia de China

la película en un idioma no inglés más taquillera de todos los tiempos

la película animada más taquillera de la historia desplazando a Intensamente 2.

La hazaña ha impulsado un aumento del patriotismo en China, quien bien ha sabido aprovechar el régimen de Xi Jinping.

China y Taiwán

Crece la preocupación en Taiwán ante una invasión china que la reclama como propia. A pesar de que Estados Unidos es el principal suministrador de apoyo militar y económico de Taiwán, si bien no reconoce oficialmente su independencia, Donald Trump ha evitado comprometerse a prevenir una invasión china de Taiwán.

"No me quiero poner en esta posición", respondió al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca recientemente. "Y si lo dijera, ciertamente no se lo diría a usted. Se lo diría a otras personas, tal vez a personas sentadas en esta mesa".

"La relación que tendremos con China va a ser muy buena. Queremos una buena relación con China", insistió mientras fogonea una guerra comercial con el gigante asiático.

Trump el año pasado acusó a Taiwán de robar el negocio de semiconductores de USA. Taiwán ostenta casi el monopolio de los semiconductores. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) es la empresa multinacional de semiconductores más grande y valiosa del mundo. Posee alrededor del 54 % del mercado mundial, y suministra chips a empresas como Apple, Qualcomm y Nvidia.

China acusa a USA de secuestrar las industrias de alta tecnología de Taiwán y exprimir el futuro económico de la isla y desestima su genuina defensa democrática. Sostiene que Estados Unidos trata a Taiwán como un peón geoestratégico, y después de que Washington extraiga, o vacíe, todo el valor que pueda, abandonará rápidamente la isla.

image.png

El Ejército chino organizó el miércoles unas sorpresivas maniobras con fuego real frente a la costa sur de Taiwán, el mismo día en que altos cargos del Partido Comunista (PCCh) llamaban a redoblar esfuerzos para concretar la 'reunificación' de la isla, a la que consideran una provincia rebelde.

Recientemente China rechazó la idea conjunta de Vladimir Putin y Trump de reducir a la mitad sus presupuestos de defensa. Los cruces ya habituales con Filipinas, Estados Unidos, Taiwán, Japón y otros vecinos por el Mar Meridional impulsan el presupuesto en defensa de China. En marzo de 2024 lo aumentó en un 7,2% mientras provoca cada vez más tensiones regionales.

El Ministerio de Defensa de Taiwán acusó a China de convertirse en el mayor "alborotador" de la comunidad internacional. Según The Guardian, Bill Bishop, experto en China y responsable del boletín Sinocism, dijo que el lenguaje de Pekín hacia Taiwán “parece estar volviéndose más duro”.

El informe de la conferencia de trabajo sobre asuntos de Taiwán de este año, celebrada a principios de esta semana, no incluyó el objetivo de “promover el desarrollo pacífico de las relaciones entre ambos lados del estrecho”, que había sido parte de los informes de 2023 y 2024.

