Ni CFK ni Axel Kicillof la vieron venir ¿y Jorge Macri?

moreno.jpg Enojo popular en Moreno, enero 2025.

Kim Gómez

Al final de una 1 semana con la violencia al tope de la agenda bonaerense, la conclusión de Javier Alonso fue lamentable: "Nación nos debe el equivalente a 10.000 patrulleros y la crisis social avanza". Todo es cierto pero no mueve el amperímetro. La Casa Rosada estaba online con el tema mientras padecía sus propios problemas. Porque no hay señales desde USA para el dinero que precisa Milei del FMI. Porque no conseguía los votos suficientes para avanzar en completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y porque avanzado febrero explotó el Criptogate.