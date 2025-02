Jorge Macri, en contra del pedido de renuncia a Kicillof

Intervención de PBA: Jorge Macri, en contra

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien también viene sufriendo los embates libertarios (hubo durísimos cruces con Patricia Bullrich por la fuga de presos, por ejemplo), tomó distancia de la amenaza de Javier Milei de intervenir PBA y el pedido de renuncia al gobernador.

Si bien Jorge Macri le pidió a Axel Kicillof que "se haga cargo de la catástrofe" en su distrito, no se alineó con la propuesta del Presidente y tomó distancia: "No quiero relevarlo de ninguna de sus responsabilidades".

"Coincido con el Presidente en que la provincia es una catástrofe y lo venimos diciendo hace tiempo, lo sufrimos con nuestros policías, con nuestros intendentes que gestionan ahí, nos cuentan lo que pasa, el esfuerzo que tienen que estar haciendo ellos, que Kicillof no se ocupa", señaló Macri en declaraciones a CNN radio.

Después de insistir que coincide con "el diagnóstico" del jefe del Estado, se diferenció en relación con el pedido de renuncia e intervención que lanzó Milei. "La solución, lo que quiero, es que Kicillof se haga cargo, no quiero relevarlo de ninguna de sus responsabilidades, se presentó, se suponía que iba a arreglar este problema, que se haga cargo y lo arregle. Lo dije siempre, la situación de inseguridad está descontrolada en la Provincia".

Embestida de Javier Milei contra Axel Kicillof: Otras repercusiones

Por supuesto, desde La Libertad Avanza -y también gran parte del PRO, prácticamente absorbido por el oficialismo- salieron con los tapones de punta contra el gobernador bonaerense y apoyaron a Javier Milei. Desde el lado del kirchnerismo, obviamente, respaldaron a Axel Kicillof y apuntaron duramente contra el "carancheo" del Presidente.

Más interesante será ver la reacción de la oposición no dialoguista.

El gobernador de Corrientes, Gerardo Zamora (UCR) cuestionó fuertemente el pedido de Javier Milei.

"El pedido de renuncia formulado por el presidente a un gobernador, acompañado de una amenaza velada de intervención, representa un ataque directo a los valores republicanos y federales que nos definen como nación", escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GZamoraSDE/status/1895498655567921190&partner=&hide_thread=false Es fundamental para nuestro país, que como hombres de la democracia, rechacemos cualquier intento de socavar la autonomía de las provincias y la institucionalidad que establece la Constitución Nacional.

El pedido de renuncia formulado por el presidente a un gobernador,… — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) February 28, 2025

El senador radical Martín Lousteau calificó como "gravísimo" que el Presidente le pida la renuncia a Kicillof, y planteó un paralelismo con la inseguridad que se vive en Santa Fe, donde Nación colabora con Maximiliano Pullaro pero no hace lo mismo con PBA, pese a que el gobernador bonaerense le pidió en varias ocasiones (ayer inclusive) sentarse a "trabajar" juntos para resolver este conflicto.

"El Presidente ignora, o no la conoce o no le importa nada, la Constitución. Cuáles son los causales de la intervención: para garanrizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa, no hay ninguna", explicó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fabiorosales2/status/1895477818978681343&partner=&hide_thread=false Martín Lousteau: Me parece gravísimo que el presidente Milei pida la renuncia del gobernador Kicillof. Es una amenaza claramente inconstitucional pic.twitter.com/FFMc1xyndr — fabio rosales (@fabiorosales2) February 28, 2025

También desde el radicalismo, Maxi Abad -presidente de UCR PBA- le pidió a Javier Milei: "Señor presidente, respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición". Luego, se dirigió a Kicillof: "Señor gobernador acepte la ayuda federal que la inseguridad es un problema gravísimo. Y ponganse a trabajar de manera conjunta priorizando a los vecinos de la provincia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MaxiAbad/status/1895486852389326936&partner=&hide_thread=false Los problemas de seguridad de los bonaerense necesitan respuestas urgentes. Señor presidente @JMilei, respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición.



Señor gobernador @Kicillofok acepte la ayuda federal que la… — Maxi Abad (@MaxiAbad) February 28, 2025

Por su parte, Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, aseguró que Milei pretende "un golpe de Estado contra Kicillof" y que pretende "desviar la atención de la estafa con la cripto $LIBRA".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TOPOarg/status/1895447631054197065&partner=&hide_thread=false UN GOLPE DE ESTADO CONTRA KICILLOF Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



El Presidente Javier Milei ha quedado seriamente involucrado y expuesto por su directa participación en la estafa con la cripto $LIBRA, de alcance internacional.



La reacción del Presidente rompe las… — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 28, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TOPOarg/status/1895433312409415909&partner=&hide_thread=false ESTAFADOR Y VIOLENTO



Ayer, el Gobernador @Kicillofok le propuso públicamente al Presidente @JMilei trabajar coordinados "para mejorarle la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo". Milei respondió con violencia. Todo, para desviar la atención de la estafa con la cripto $LIBRA. — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 28, 2025

