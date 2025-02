Javier Alonso justificó la violencia en PBA y culpó al oficialismo (como Kicillof)

Yo no me quejo de eso, pero ¿crees que la Policía y que el ministerio de Seguridad lo pueden resolver? Hay causas profundas que tienen que ver con cómo estamos conviviendo, con lo que es la vida en sociedad, con los valores, con la educación y con un modelo económico que tiene que ver con un montón de situaciones. La Policía está haciendo un trabajo contundente, no hay zonas liberadas y cada móvil tiene un GPS. Cada municipio sabe en tiempo real adonde está cada patrullero Yo no me quejo de eso, pero ¿crees que la Policía y que el ministerio de Seguridad lo pueden resolver? Hay causas profundas que tienen que ver con cómo estamos conviviendo, con lo que es la vida en sociedad, con los valores, con la educación y con un modelo económico que tiene que ver con un montón de situaciones. La Policía está haciendo un trabajo contundente, no hay zonas liberadas y cada móvil tiene un GPS. Cada municipio sabe en tiempo real adonde está cada patrullero

En la misma línea, Alonso resaltó

La Policía bonaerense recorre 665 mil cruces de calles y por primera vez cada cuatro horas, transitan el 75% del territorio urbano: Eso es porque pusimos 5.500 patrulleros en la calle e invertimos un montón de plata, cuando llegamos había 790.

Frases que no hay que usar

El funcionario planteó que la lucha contra el delito “se vuelve efectiva con hechos y con inversión” y no con frases del tipo de “hay que meter bala” porque con esas declaraciones “no resolvemos nada”. Señalemos que, como hasta ahora, no se ven diferencias.

Por otra parte, afirmó que el Conurbano Bonaerense es el conglomerado de América con las tasas criminales más bajas, si se compara con las ciudades de San Pablo (Brasil), Lima (Perú) e incluso con Uruguay: “El mundo está en una situación muy complicada con la violencia”, manifestó.

La culpa es del otro

"El año pasado nos sacaron (a la provincia) 750 mil millones de pesos, que era como se financiaba la política de Seguridad. La ministra (Patricia) Bullrich, por nota, me pidió patrulleros para Rosario y mandamos móviles por 90 días. Una senadora de la provincia de Buenos Aires me inicia una causa penal por incumplimiento de funcionario público, el presidente (Javier Milei) que es el jefe de Bullrich, que a su vez es quien me pidió los patrulleros, le da like y lo retwittea en redes sociales. Esto es un desquicio. Hay un Gobierno Nacional que genera caos y esta situación de desolación, porque hay una agenda que construyen todo el tiempo a través de las redes sociales y programa de TV y tenés una realidad que es cruel y difícil" concluyó Alonso.

