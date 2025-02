¿Los pistachos son buenos para la salud y cuántos comer al día?

Ayuda a bajar la presión arterial

Comer pistachos también podría ayudar a mantener bajo control la presión arterial. El sitio Eat This, Not That hace referencia a un estudio de 2020 que halló que comer 45 gramos de pistachos al día, en combinación con una dieta restringida en calorías, se relacionó con una disminución significativa de la presión arterial y el peso corporal.