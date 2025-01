Define Axel Kicillof quién va en lugar de Javier Alonso

javier-alonso.jpg Javier Alonso al frente de la seguridad, por ahora, de la provincia de Buenos Aires.

"Nosotros nos deslomamos trabajando"

El funcioanrio durante una entrevista con el medio TN aseguró que trabajan con todos los intendentes sin deferencia de sectores pero aseguró que "ya no reciben tantos recursos" como antes, desde la adminstración Milei. "Nosotros nos deslomamnos trabajando" afirmó Alonso y luego se justificó con datos estadisticos que parecieran de baja importancia comparados con los ocurridos en otras jurisidicciones como la CABA.

Pidió no comparar la Ciudad con la provincia, "son muy diferentes desde lo geográfico por eso no se pueden comparar para controlar la inseguridad" remarcó. Sea cual fuera su lectura los bonaerenses no olvidan la gestión de Berni revestida de poco efectividad.

Frente a Pagina 12 amplió

"Obvio que cada homicidio duele muchísimo y cada caso nos lleva a investigar y profundizar nuestro trabajo, pero es real también que los homicidios en ocasión de robo bajaron muchísimo. El 12% de los 810 homicidios de 2024 fueron en ocasión de robo. El 14% fueron delincuentes que murieron en enfrentamientos con la policía o durante allanamientos. Un 60% se dan entre personas que se conocían antes, como los femicidios, la violencia intra familiar, peleas o riñas, conflictos de convivencia o disputas por control territorial”.

Asesino de los peores

Al margen del funcionario y sus observaciones lo vecinos de Moreno se cruzaron en la ultimas horas con un asesino marginal de los peores

El primero de los antecedentes penales en el prontuario del asesino recientemente vuelto a aprehender data de casi 19 años. El 3 de marzo de 2006, fue imputado por robo calificado en poblado y en banda. Tres años más tarde, registró varios ingresos: el 21 de mayo de 2009, por tentativa de robo; el 17 de julio del mismo año, por robo simple; el 17 de septiembre, por tentativa de robo simple; y el 22 de octubre, por robo calificado.

Tras una estadía en la unidad penitenciaria 43 de Florencio Varela, el 4 de junio de 2013 Benítez fue liberado. Solo seis días más tarde, volvió a caer por tentativa de robo agravado. Detalla el medio Infobae.

Sobre el final de la tarde del viernes (31/01) la justicia liberó a los deliverys que fueron a protestar por la muerte de su compañero en tarde del jueves, frente a la comuna del oeste donde hubo incidentes de los que dimos cuenta por separado.

Más contenido en Urgente24

Evitá un incendio: Los aparatos que jamás tenés que enchufar en una zapatilla

La miniserie que dejó a todos pidiendo otra temporada

Google Chrome prepara cambios que afectarán a millones de usuarios

La estafa telefónica que vacía tu cuenta sin que lo sepas