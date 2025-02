Vuelve $LIBRA: Retiran dinero y Forbes denuncia

"Hace 19 horas, unas de las wallets del equipo asociado al lanzamiento de $LIBRA , movió parte del dinero (4.5 M de dólares) "de la Argentina" a una wallet nueva. Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de Febrero.

Transacción: https://solscan.io/tx/23c4pkV6x69kjkbYp2JMP84t8WH6rx3JWhdiZ4vZr1AiqjWirfgxxLNKbS5To6V9JSXHVdi6VbKCZqMmt8FCWrDn

Nueva wallet: https://solscan.io/account/3vWqsWQG1dtfN3VzCFpMWFhx8BiUocHaVotEHmKkrxnt".

Los númereos

3 cuentas de la cripto estafa (Milei, Milei CATA y VladMilei) requieren de multifirma para movilizar los recursos.

Pero la cuenta Libra Wallet 4 es a sola firma, y desde donde se realizó el movimiento de US$ 4,5 millones.

Al parecer, la fiesta continuó porque horas después, Molina insistió:

"Hace 2 horas volvieron a mover el dinero de esta nueva billetera asociada al equipo de $LIBRA a otra nueva. Siento que ya nos están tomando el pelo. Sí, te estamos viendo.

Transacción: https://solscan.io/tx/fgnUibpFLegMS8eADE12nvwu6zPRTr6rduxTQte2pGq2N9y9bmkwKvL3K9mU4ohtjsn4FR5iTxa2PhtcgcEqAdf

Nueva billetera: https://solscan.io/account/CpxV2iKkA8DT8d2dWMLanF6PAJVvTp1qJXEN5QmqsRPS".

La transacción fue de 32.405 tokens de $SOL (US$ 4.618.018). Pero segundos antes, habían realizado una operación transfiriendo apenas 1 $SOL a modo de prueba.

Las otras 3 billeteras tienen un sistema de seguridad conocido como Multisig, que requiere que otros usuarios habiliten cualquier transferencia que se haga.

La vinculación de las wallets al equipo que hizo el lanzamiento fue proporcionado por el perfil en X de Lookonchain, que enumeró las 8 cuentas que habían trabajado sumando y quitando liquidez a $LIBRA durante la hora en que su cotización subió y bajó. En total fueron ocho.

7 de ellas ya se habían quitado de encima el capital y la 8va. había permanecido con esos US$ 4,6 millones.

La wallet (ahora vacía) era 1 de las 4 que tienen los US$ 110 millones que el equipo de Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, ganó en el lanzamiento de $LIBRA. Davis confesó que utilizó información privilegiada para realizar las transacciones ("sniping").

Lookonchain: "Parece que el equipo interno de $LIBRA y $MELANIA está lavando fondos. Gastaron 19,846 $SOL (US$2,76M) para comprar una memecoin (POPE) con una capitalización de mercado de menos de US$150K y la vendieron por 175 $SOL (US$24K), perdiendo US$2,73M. ¡Esos US$2,73M fueron efectivamente canalizados a otras billeteras de manera 'legal'!".

Impunidad

Otra vez Forbes:

"(...) A medida que aumentaba la reacción, Davis intentó controlar los daños. “Quiero dejar en claro de forma inequívoca que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”, escribió en una declaración en X. En una entrevista separada con Barstool Sports, describió el fiasco como un “experimento que resultó muy mal”. Insistió en que Milei no era corrupto, solo estaba rodeado de personas que podrían serlo. Mientras tanto, Dave Portnoy de Barstool Sports afirmó que Davis le reembolsó personalmente los US$ 5 millones perdidos en el fiasco de LIBRA. Las cifras pintan un panorama brutal: el 86% de los traders que compraron en LIBRA perdieron dinero, con pérdidas totales que alcanzaron los US$ 251 millones, según la firma de análisis de blockchain Nansen. Unos pocos afortunados se embolsaron US$ 180 millones. Ben Chow, cofundador del exchange descentralizado Meteora, que facilitó los lanzamientos de LIBRA, MELANIA y TRUMP, renunció, según una publicación del 18 de febrero de su cofundador seudónimo Meow. (...)".

