¿Otra pandemia? China manipula un nuevo coronavirus

La inteligencia estadounidense también descubrió que tres investigadores del WIV habían buscado tratamiento en un hospital después de enfermarse con síntomas parecidos a los del Covid en noviembre de 2019.

Para poseer una respuesta definitiva a estas preguntas se necesitan más estudios virológicos y genómicos, además de la colaboración del gobierno chino. Pero eso no se ha producido de momento en toda la evolución de la pandemia y no parece que se vaya a producir.

Según The Telegraph, el instituto fue despojado de la financiación estadounidense por llevar a cabo experimentos peligrosos antes del brote, y el subcomité selecto de Estados Unidos sobre la pandemia de coronavirus concluyó en diciembre que la enfermedad "muy probablemente" se filtró de un laboratorio de Wuhan.

Los expertos advirtieron que los últimos experimentos en el laboratorio de Wuhan se estaban llevando a cabo por debajo de los niveles de bioseguridad recomendados y que las propuestas futuras eran alarmantemente similares a las que podrían haber provocado la pandemia.

Nuevo coronavirus

El HKU5-CoV-2 se une a la larga lista de virus de murciélago que los científicos han investigado en Wuhan, donde el brote de Covid-19 comenzó en 2019. Antes de la pandemia, el WIV había recopilado más de 220 coronavirus relacionados con el Sars , de los cuales al menos 100 nunca se hicieron públicos.

Los científicos temen que los experimentos arriesgados con este virus resulten en otro brote. No se conocen casos humanos ni hay pruebas de transmisión de persona a persona de este nuevo coronavirus. Pero existe el temor de que el WIV pueda llevar a cabo experimentos controvertidos para aumentar la infectividad del nuevo virus.

image.png Laboratorio de Wuhan en el centro de la polémica.

Según expertos, es posible que infectar ratones humanizados permita que el virus evolucione naturalmente en el laboratorio y se vuelva más peligroso en un proceso conocido como pasaje. El historial del laboratorio de investigación de ganancia de función (implica la modificación deliberada de organismos biológicos para hacerlos más contagiosos o letales) ha provocado una renovada preocupación mundial sobre la seguridad y la bioseguridad en el laboratorio.

Alerta mundial

La Dra. Alina Chan, experta en bioseguridad y coautora de Viral: The Search for the Origin of Covid-19, dijo: “El artículo (del laboratorio de Wuhan sobre el descubrimiento del nuevo coronavirus) termina con una nota siniestra: describe un conjunto de experimentos futuros similares a los que podrían haber llevado a la pandemia de Covid-19”.

"Van a probar más virus de este tipo con proteínas de espícula de aspecto diferente. Van a estudiar los sitios de división y cómo activan la espícula en estos virus. Estudiarán la capacidad de los virus para causar enfermedades en ratones humanizados, explicó

Y concluyó: “Después de lo que hemos vivido con la COVID-19, creo que no hay un nivel de bioseguridad adecuado para este tipo de experimentos en la ciudad de Wuhan. Si se tiene que hacer este tipo de trabajo, debería hacerse con un nivel de bioseguridad 4, lejos de cualquier centro de la ciudad”.

Si bien no hay pruebas de que HKU5-CoV-2 se convierta en la próxima pandemia, los riesgos de manipulación de estos virus continúan siendo una de las mayores preocupaciones globales. No ayuda en nada el secretismo de China. El gigante asiático ocultó información acerca del origen del covid-19. Esta opacidad con el mundo hace imposible la publicación de informes concluyentes sobre el origen del covid que podrían prevenir más pandemias en el futuro.

Según una investigación del Wall Street Journal, China sabía de la COVID dos semanas antes de contarle al mundo sobre el virus mortal. Al ocultarla, habría impedido que la comunidad médica internacional pudiera actuar con rapidez y eficacia para contener la pandemia, que ha causado más de 7 millones de muertes, destruido industrias y exhibido sistemas sanitarios precarios y deficientes.

