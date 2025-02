¿Nuevo Covid? Este virus mortal en USA podría ser mucho peor

Cabe aclarar que el virus aún no ha afectado a ningún humano. Sin embargo, su origen zoonótico ha encendido las alarmas.

Según el Dr. Rhys Parry, de la Facultad de Química y Biociencias Moleculares, el henipavirus conocido más cercano al virus de Camp Hill que ha causado enfermedades en humanos es el virus Langya, que pasó de las musarañas a los humanos en China

Si bien el virus Langya solo causó síntomas leves, virus como Nipah y Hendra han causado problemas respiratorios graves, inflamación e hinchazón cerebral e insuficiencia orgánica.

Otros expertos son menos alarmistas, como el Dr. Donald Burke, un epidemiólogo que predijo una pandemia mundial de coronavirus dos décadas antes de la crisis de 2020. Burke dijo a DailyMail que "no es probable que Camp Hill cause una epidemia".

En esa línea, Dr. David Quammen, un escritor científico cuyo libro Spillover citó el pronóstico del Dr. Burke sobre la próxima pandemia, dijo al mismo diario."No estoy diciendo que el descubrimiento de un nuevo henipavirus no sea algo que se deba tomar en serio. Lo es”.

image.png El nuevo virus hallado pertenece a la temida familia de henipavirus (Nipah y Hendra).

"Podría ser preocupante, pero en este momento, si se acaba de encontrar en una musaraña en Alabama, no es preocupante. Las noticias que recibimos todos los días sobre la gripe aviar son mucho, mucho más preocupantes para mí que las noticias sobre un henipavirus en musarañas en Alabama".

Además, la forma de transmisión más frecuente y habitual de los henipavirus es a través de fluidos mediante los animales, no suele haber una buena transmisión humano o humano, o no está constatada. No obstante, hay cierta evidencia que sugiere que los henipavirus pueden transmitirse a través de gotitas respiratorias al igual que el Covid-19.

Con todo, el virus de Camp Hill requiere más investigación. Aunque es el primer hantavirus descubierto en América del Norte, es demasiado nuevo. Los científicos están tratando de determinar sus capacidades completas y su virulencia.

Mal preparados para otra pandemia

Analistas científicos acuerdan que el peor error que puede cometer la humanidad de cara a otra posible pandemia es olvidar cómodamente el Covid-19 y actuar como si nada hubiera pasado.

5 años después del Covid, no se sabe a ciencia cierta su origen y aún no hay un acuerdo mundial sobre cómo luchar mejor contra las pandemias. La peor desde la gripe española causó 7 millones de muertes en todo el mundo, destruyó industrias y exhibió sistemas sanitarios precarios y deficientes.

image.png Es el peor momento para retirarse de la OMS.

Pese a las advertencias de la comunidad científica, llamados a la acción y creciente preocupación entre los científicos por virus como el de la gripe aviar, los países no han logrado concretar las negociaciones de un acuerdo pandémico global que brinde una respuesta coordinada y eficaz ante futuras amenazas sanitarias. Por el contrario, algunos líderes negacioncitas han retirado de la OMS a sus países como Donald Trump y su súbdito Javier Milei.

En agosto de 2024, la OMS publicó un listado patógenos que podría desatar la próxima pandemia:

Viruela del mono (o mpox),

Virus de la gripe A

'Enfermedad X'

Sarbecovirus (o coronavirus relacionados con el SARS)

Virus del dengue

La Klebsiella pneumoniae

Serovares de Salmonella no tifoidea

Lentivirus humimdef1

