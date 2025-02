"Milei nos pide que tengamos más elementos de seguridad pero nos robó $ 700.000 millones"

"Los números más elocuentes son los del consumo: cayeron a niveles mínimos el consumo de pollo y de ganado vacuno"

image.png Axel Kicillof se le planta a Javier Milei: ¿Anticipan la pelea presidencial de 2027?

La polémica por la inseguridad en Buenos Aires

“Cuando llegué a la gobernación había 1.000 homicidios por año y hoy hay 800: sigue siendo alto” informó Kicillof.

Se conocieron casos de homicidio en la provincia de Buenos Aires y se adelantó la campaña electoral: puro marketing y golpes bajos. Se sobregiraron.

image.png Los homicidios cayeron en la provincia de Buenos Aires de 1.000 a 800 cada año

“Si es verdad que el presidente Milei quiere colaborar con la seguridad en la provincia de Buenos Aires que nos devuelva los $ 700.000 millones que nos robó. Que se haga cargo de su responsabilidad”.

“El gobierno federal es el responsable del narcotráfico, cada gramo de cocaína que llega a la provincia de Buenos Aires llegó desde la frontera, a 1.500 kilómetro de distancia”.

“Cuando yo llegué a la provincia había 700 patrulleros. Compramos 5.000 patrulleros, 1.000 motos y 6 helicópteros. Además, estamos agregando 12.000 plazas carcelarias en la provincia. Tenemos un política que consiste en profesionalizar a los efectivos y agregar tecnología”.

"Quieren destruir un sistema electoral que funciona"

"Vamos a una experiencia inédita, con boleta única. Existía una regla no escrita sobre no cambiar el sistema electoral el mismo año de la votación para evitar los oportunismos. Hoy, no sabemos si hay PASO nacional o provincial. Estamos dependiendo de lo que haga la Naciòn. No sabemos si habrá doble urna o no. Las provincias están desdoblando".

Hay un riesgo de que el topo entre a todos los municipios para tratar de romper el Estado en cada estamento. Estoy en consulta con los intendentes para que la gente pueda votar. Desdoblar sería una novedad. Hay un riesgo de que el topo entre a todos los municipios para tratar de romper el Estado en cada estamento. Estoy en consulta con los intendentes para que la gente pueda votar. Desdoblar sería una novedad.