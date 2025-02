Fuera de la OMS: Confirman que seguirá el calendario de vacunación, sin cambios

La salida de la OMS no implica ninguna pérdida de financiación de ningún programa nacional. El Ministerio de Salud de la Nación continuará cumpliendo con sus competencias y funciones ya que no perderá ninguna capacidad operativa, la salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional. La salida de la OMS no implica ninguna pérdida de financiación de ningún programa nacional. El Ministerio de Salud de la Nación continuará cumpliendo con sus competencias y funciones ya que no perderá ninguna capacidad operativa, la salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional.