Disney+ estrenó la miniserie de 8 episodios que no vas a poder soltar

En líneas similares, JoBlo asegura que Paradise es "una de las series más intrigantes de la década", y menciona cómo el reparto logra dar un nuevo aire al thriller político y de conspiración. Finalmente, The Guardian se une al coro de elogios, destacando el trabajo de Sterling K. Brown y James Marsden, quienes logran crear una dinámica tensa entre sus personajes, considerándolo "un thriller enrevesado que invita a la reflexión" y un "éxito absoluto".

Con esas credenciales, Paradise es una serie que no solamente no te podés perder, sino que es una recomendación obligada para los que buscan algo diferente, compleja y llenos de talentosos. Si todavía no la viste, no esperes más. La serie ya está disponible en Disney+ y, sin duda, es una experiencia que vale la pena disfrutar de principio a fin.

