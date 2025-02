La pasión de Sergio Ramos por Boca se medía en euros

Pero esa pasión tenía un precio, y uno bastante alto, no solo para el fútbol argentino sino por lo que es hoy Sergio Ramos (un jugador que vender más por su pasado que su presente), un jugador que no vale lo que pide. Además, a la edad de Sergio Ramos algunos jugadores juegan en algún club con el cual tienen una afinidad debido a la carrera que han hecho y resignan dinero, pero no fue este el caso. El ex defensor del PSG se fue a Monterrey.