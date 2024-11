Sergio Ramos a Boca: ¿Qué hay de cierto y de humo?

image.png Sergio Ramos y Fernando Gago en su época de de compañeros en el Real Madrid, ahora se juntarían en Boca.

Los que aseguran que el futbolista quiere llegar a Boca

Son varios los que dijeron que Sergio Ramos se muere por ir a Boca. El primero que declaró su preferencia por el club “Xeneize” y la fascinación con La Bombonera fe el mismo jugador cuando declaró: "Boca siempre me simpatizó más que River. Si me tengo que quedar con uno es Boca. Siempre me gustó más por Maradona, Riquelme y La Bombonera".