La balanza de Fernando Gago hizo efecto: Frank Fabra bajó 6 kilos y volvería ante Lanús

Gary Medel también mejoró físicamente y podría volver a la convocatoria

Y el otro jugador que había tenido problemas con la balanza había sido Gary Medel. El chileno fue parte del plantel que perdió ante Tigre, en el debut de Gago como DT, pero después no volvió a estar entre los concentrados. Aunque su transformación fue menos impactante que la de Fabra, desde el cuerpo técnico lo ven mucho mejor y también podría regresar ante Lanús.

LABALANZADEFERNANDOGAGOHIZOEFECTOFRANKFABRABAJO6KILOSYVOLVERIAANTELANUSFOTO3.jpg Fernando Gago implementó la balanza desde su llegada como nuevo DT de Boca e hizo que Frank Fabra bajará 6 kilos y sería titular en el partido ante Lanús.

Fernando Gago: inflexible con el pesaje del plantel

Según informó el periodista Martín Costa en Radio Continental que reprodujo el portal Planeta Boca, durante el primer contacto formal entre el “Xeneize” y Fernando Gago, éste último dejó en claro que seguirá teniendo el mismo accionar con el peso y tomó una tajante determinación. “La balanza no se negocia, él que llega y no se pesa no juega más. Es una parte que no va a negociar de ninguna manera”, sostuvo.

De esta manera, el técnico boquense es “inflexible” si un protagonista de renombre no se quiere subir a la báscula. Esto ya pasó durante su estancia en Racing, donde Emiliano Vecchio y Edwin Cardona no concentraron en algunas oportunidades al encontrarse en una mala condición física.

Desde Chivas, marcaron la dura exigencia de Gago con los jugadores

El periodista León Iturbide, de Rebaño Sagrado, manifestó un reportaje que concedió al sitio Planeta Boca sobre el pesaje a los jugadores: “Gago está cerca del jugador, lo motiva, pero no es de hacer tantas reuniones. Prioriza tener un buen vestuario. Es un obsesivo de la disciplina”.

Luego, fue contundente al respecto y marcó: “Cuida el tema del peso cada lunes: si alguien no llega en su peso está descartado para jugar el fin de semana”.

¿Qué dijo Emiliano Vecchio sobre la exigencia de Fernando Gago con el peso?

Emiliano Vecchio habló acerca de las duras decisiones que toma Fernando Gago y lo vivió en carne propio debido a que fue marginado en algunos duelos por no estar en el peso adecuado. En diálogo con TyC Sports, reconoció: “Es uno de los pocos temas que no negocia. Consideran que es un detalle óptimo para poder competir. Quiere que sus jugadores estén en la mejor forma posible”.

Por último, también se sinceró y declaró: “A mí me pasó que quería jugar, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que, quizás, no estaba en condiciones de hacerlo. Fernando es exigente con el peso”.

¿Quién es el polémico integrante del cuerpo técnico de Fernando Gago?

En medio de la reestructuración que intentará imponer Fernando Gago en el plantel “Xeneize”, uno de los integrantes de su cuerpo técnico quedó en el “foco” de la polémica por sus estrictos métodos de entrenamiento.

Se trata de Roberto Luzzi, el preparador físico del entrenador desde sus inicios en Aldosivi. En las redes sociales, varios simpatizantes de Chivas ven positiva su salida y algo similar sucedió con los hinchas de Racing, cuando Pintita se lo llevó a México.

Tanto en Guadalajara como en Avellaneda, Luzzi fue muy cuestionado por la enorme cantidad de jugadores lesionados con él al mando.

Rebaño Pasión, medio partidario de Chivas, informó que al menos seis futbolistas sufrieron problemas físicos en las 10 fechas disputadas de la Liga MX. Los inconvenientes principales fueron fatigas musculares, desgarros y hasta una rotura de ligamentos.

En la Academia le sucedió algo muy similar, ya que a lo largo de su ciclo tuvo más de 50 lesiones. De hecho, en mayo de 2023 llegó a tener siete piezas importantes en la enfermería: Maximiliano Romero, Matías Rojas, Jonathan Gómez, Emiliano Vecchio, Leonel Miranda y Johan Carbonero. Esto le trajo serios problemas al entrenador para armar sus equipos y, en consecuencia, influyó en los resultados.

La metodología de trabajo de Roberto Luzzi

Si bien no se dieron a conocer detalles sobre la forma de trabajar de Luzzi, en México hablan de entrenamientos “físicamente demandantes” y de “alta intensidad”.

Lo cierto es que el preparador físico de Gago enfrentó muchísimas críticas en los últimos tiempos, que fueron creciendo a medida de que se acumulaban lesiones.

De todas formas, el DT se encargó de respaldarlo públicamente en varias oportunidades. Confía en él y por eso lo acompañará a Boca.

Roberto Luzzi ya trabajó en Boca

Luzzi formó parte de Boca entre 2004 y 2010 y allí conoció a Gago y al propio Juan Román Riquelme cuando eran futbolistas. Por lo tanto, estuvo con Miguel Ángel Russo en la temporada donde el “Xeneize” alzó su sexta Copa Libertadores, en el año 2007. También tuvo pasos por Argentinos Juniors, Huracán y Vélez.

Complicado panorama de Boca

Fernando Gago tuvo un mal inicio como nuevo DT de Boca. El “Xeneize” sufrió una dura goleada ante Tigre, una clasificación por penales ante Gimnasia por la Copa Argentina y un empate milagroso, como local, ante Riestra. Por otra parte, la mala actuación de Chiquito Romero ante el Matador por la Liga Profesional, la lesión de Kevin Zenón ante el Tripero, la rebelión de Cristian Medina, y así se podría continuar nombrando diferentes problemas que tuvo que ir sorteando Gago.

Boca visitará a su par “Granate” este domingo (03/11) desde las 19.30 hs. en el Estadio Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.

