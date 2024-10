La enfermería de Fernando Gago: Necesita levantar a Boca pero tiene 5 bajas

LAENFERMERIADEFERNANDOGAGONECESITALEVANTARABOCAPEROTIENE5BAJASFOTO2.jpg Fernando Gago sufre por las bajas por lesión en el plantel de Boca que necesita levantarse cuando enfrente a Lanús por la Liga Profesional.

A éstos nombres hay que resaltar los de Guillermo “Pol” Fernández, expulsado ante el “Malevo”, y Cristian Medina, a quien el DT decidió no tener en consideración debido a su postura de no sumar al equipo en tanto no se concrete su venta.