Ricardo Zielinski explotó contra Cruzeiro e insinuó robo a Lanús

"EN ESTA COPA NOS ANULARON 6 GOLES, NO ES NORMAL"



El Ruso Zielinski y todo su enojo tras la eliminación de Lanús en semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana vs. Cruzeiro.



No te pierdas #ESPNF10 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/mKQqUUqYHC