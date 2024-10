Boca vende: el periodismo ¿se olvida? de la mala racha de River

La racha de River no vende tanto como la de Boca

De hecho, acumula una floja racha en este último tiempo que, curiosamente, no es tan destacada por la prensa. Boca acaba de empatar ante Deportivo Riestra y su mal funcionamiento, que por ahora Fernando Gago no logró corregir, lo ha llevado a acumular una estadística molesta: de los últimos 7 partidos, solo uno (contra Argentinos Juniors y con Mariano Herrón como DT interino) lo ha ganado en el tiempo regular.

Furioso grito de la hinchada de Boca a los jugadores: se agotó la paciencia

El periodismo se rasgó las vestiduras luego de ese cotejo en el que Boca no logró ser efectivo con sus 23 centros al área y su único pleno, que fue cuando Saracchi sacó un centro por bajo y Edinson Cavani la empujó a la red. Es cierto, vale decir que se trataba de Deportivo Riestra.

Pero también es cierto que River, contra Mineiro, echó nada menos que 70 centros al área, y no conectó ninguno. Y así extendió una racha de la que la prensa elige no hablar. River hace más de un mes que no gana. El último triunfo fue ante Colo Colo, el 24/09, por el cotejo de vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores.

A partir de entonces no solo no ha ganado, sino que también le ha costado convertir. Pasó Talleres, Platense, Vélez, Mineiro dos veces y Defensa y Justicia. En el total, River acumula solo 2 goles.

Más contenido en Golazo24

Barrabrava del Palmeiras no puede ingresar más al estadio

Marcelo Tinelli vs hinchas de San Lorenzo: "Se tienen que limpiar la boca"

Javier Milei y el gran desafío de 11 años de fracaso de AFA sin visitantes

Corinthians suma presión a Ramón Díaz, el Caruso Lombardi de Brasil