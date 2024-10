Corinthians suma presión a Ramón Díaz, el Caruso Lombardi de Brasil

El mayor torneo eliminatorio de clubes de Brasil (Copa Brasil) garantiza al campeón R$ 93,1 millones (US$ 16,1 millones), si se juegan todas las fases.

La competición de Conmebol paga una cantidad fija de US$ 31,25 millones (R$ 180 millones), además de US$ 330.000 (R$ 1,9 millones) por la victoria en la fase de grupos.

Para tener un calendario completo y aumentar el flujo de caja, Corinthians necesita eliminar a Racing en su visita al Cilindro de Avellaneda.

El partido se juega a las 21:30 (hora de Brasilia), en El Cilindro, por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. El primer duelo, disputado en el Neo Química Arena, terminó en empate 2-2, gran mérito de Racing Club.

Luego al Corinthians de Ramón le ocurrió un problema: fue eliminado por Flamengo en las semifinales de la Copa de Brasil.

Los 10 partidos disputados en la actual edición garantizaron R$ 22,8 millones (US$ 3,9 millones) al club paulista, sin contar los ingresos por taquilla.

Sin embargo, con la caída ante Flamengo el Corinthians no logró ganar al menos R$ 31,5 millones (US$ 5,4 mi (US$ 12,7 millones).

En el Campeonato Sudamericano, el club ya ganó aproximadamente R$ 20 millones (US$ 3,4 millones) en la competición.

La clasificación para jugar la final puede garantizar otros US$ 6 millones (R$ 34,6 millones) si ganara.

