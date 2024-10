Corinthians denunció racismo y Roberto Carlos ninguneó la opinión de Lula

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1849816310638592450&partner=&hide_thread=false Así fue el momento en que el hincha de Racing realiza GESTOS RACISTAS a la parcialidad del Corinthians pic.twitter.com/lO1s8ksxn8 — doble amarilla (@okdobleamarilla) October 25, 2024

Roberto Carlos se pronunció sobre el racismo

El exfutbolista y actual embajador del Real Madrid, Roberto Carlos, habló sobre el presente del fútbol con los episodios de racismo y se refirió a la Selección de Brasil.

“He vivido situaciones peores de lo que viven los jugadores actuales, pero estás caliente en el partido, hay un poco de todo. Creo que cuanto antes terminemos con todos estos problemas dentro de campo o fuera de él mejor. El fútbol es un espectáculo, hay que divertirse y pasarlo bien”, señaló Roberto Carlos sobre la discriminación en diálogo con AS.

Por lo tanto, agregó: “Buscamos siempre una excusa de que tenemos que molestar a quien mejor juega. Entonces tú tienes que estar muy fuerte mentalmente para soportar la presión que hay”.

El presente de la Selección de Brasil

El exfutbolista también comentó sobre el presente de la “Canarinha”, que en la pasada fecha FIFA se recuperó con dos victorias tras unos partidos con rendimientos irregulares. “En Brasil la gente no tiene mucha paciencia. Yo creo que ahora con Dorival Júnior y los jugadores que tenemos podemos otra vez poder llegar a una final”, expresó, ilusionado con el entrenador.

Por otro lado, se refirió a los dichos de Lula sobre que la Selección debería estar conformada con futbolistas que solo militen en el fútbol local. “Lula tiene sus opiniones, es el presidente del país. Yo de verdad ni he dado mucha importancia porque a la selección tiene que ir a los mejores”, señaló.

“Yo creo que no era el momento de hablar porque Brasil todavía no ha conseguido ganar títulos. No me gusta hablar mucho, prefiero seguir pensando en que los jugadores son grandísimos y que vamos a volver a ganar”, subrayó.

Corinthians se encuentra golpeado por la crisis económica

En la antesala del duelo con Racing, Corinthians recibió un duro revés económico, ya que perdió demandas millonarias ante dos ex jugadores.

El defensor Gil y del mediocampista Renato Augusto, que hoy militan en Santos y Fluminense, respectivamente fueron los demandantes.

Las 2 demandas millonarias que complican al Corinthians

En conceptos de derechos de imagen, Gil cobrará un total de R$ 11.3 millones, cifra equivalente a casi dos millones de dólares; asimismo, Renato Augusto embolsará 5.4M de la moneda brasileña, una cifra cercana al millón de dólares.

Según reportó Globo Esporte, tanto Gil como Renato Augusto contrataron al mismo estudio de abogados para elaborar sus defensas. Corinthians se excusó alegando que su crisis económica-financiera perturbó el correcto funcionamiento de las arcas institucionales.

En los primeros días de octubre, el Tribunal de Sao Paulo, le confirmó al club la dura noticia de que deberá abonarle USD 5.970.000 a Carlos Leite, empresario quien oficiara en la mediación de contratación y renovación de jugadores en hasta ocho operaciones entre 2018 y 2022. Corinthians tendrá tiempo para apelar y renegociar la deuda, pero también sabe que deberá pagar un monto de casi USD 600.000 por asesoramiento legal.

La denuncia, posteriormente sentenciada por el juez Douglas Lecco Ravacci, se da luego de que el Presidente Augusto Melo, haya pactado una forma de pago que a la postre terminaría incumpliendo, llevando a Leite a tomas estas acciones y elevando, si se toman en cuenta las tres demandas existentes, una cifra que asciende a los USD 11.100.000.

A su vez, hay que sumarle que el Tribunal de São Paulo ordenó la incautación de R$ 27,996,734.53 de las cuentas del club debido a una deuda con RC Consultoria e Assessoria Esportiva Ltda, la agencia que representa al portero Cássio, actualmente en Cruzeiro, y al lateral derecho Fagner. La reclamación está relacionada con las renovaciones de contrato de los jugadores con el club.

La acción se inició en enero de este año. La agencia exigió R$ 10,3 millones por un pago que debió realizarse en diciembre del año pasado a través de la ejecución de un título extrajudicial. El tribunal ha ejecutado la incautación utilizando la herramienta “teimosinha”, que forma parte del Sistema de Búsqueda de Activos del Poder Judicial (Sisbajud), que busca fondos en cuentas morosas dentro de un período de 30 días.

Corinthians busca alternativas para poder aliviar las deudas

Actualmente, el Corinthians enfrenta una severa crisis financiera, con deudas que ascienden a aproximadamente R$ 2,3 mil millones. El club explora formas de aliviar su deuda, con proyectos discutidos que incluyen crear un fondo inmobiliario para permitir que los seguidores ayuden a recuperar la deuda con la Caixa, que asciende a R$ 1,5 mil millones del total, informó el sitio Doble Amarilla.

Ya en agosto, el mismo Tribunal de Sao Paulo había fallado en su contra en el bloqueo de R$ 9.700.000 por deudas sostenidas con el representante André Cury, quien llevó entre otros, a Ramón Díaz como DT.

En julio, el mismo representante había obtenido R$ 14.000.000 del “Timao” por una deuda sobre los derechos de imagen de los ex jugadores Ederson, Otero, Cazares y Yago.

¿Se va Memphis Depay de Corinthians?

La cosa no termina ahí. Al parecer el Corinthians podría rescindir el contrato de Memphis Depay, según informó la revista Finances of Sport, por la posible partida Esportes da Sorte, patrocinador que se hace cargo de la gran parte del sueldo, y que está al borde del colapso e investigada por el gobierno brasileño por “actividad criminal”.

El atacante de 30 años, que llegó tras disputar la Eurocopa con Países Bajos y luego de brillar en Barcelona y Atlético de Madrid, podría tener los días contados, ya que la salida de un importante patrocinador de la entidad brasileña se marcharía.

Es que la empresa está a punto de colapsar, debido a que está siendo investigada por “actividad criminal” por el gobierno brasileño. De momento están impidiendo que siga realizando su actividad.

Por ese motivo, el Corinthians se podría ver obligado a tener que rescindir el contrato del delantero neerlandés. En la información aseguran que el club sabe que esta salida pasará más pronto que tarde, siempre y cuando el equipo brasileño no encuentre otro patrocinador para que Depay pueda seguir su aventura allí.

Racing logró un buen empate en Brasil frente a Corinthians

Racing empató en la noche de este último jueves 24/10 como visitante por 2 a 2 con Corinthians, en un partido disputado en el estadio Neo Química Arena, por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2024.

La “Academia” se había puesto en ventaja con un gol del delantero Maximiliano Salas, pero el local había remontado gracias a un doblete del atacante Yuri Alberto. En el segundo tiempo, el equipo del DT Gustavo Costas encontró el empate a través del gol del defensor Gastón Martirena.

El conjunto de Gustavo Costas venía de eliminar a Paranaense para meterse entre los cuatro mejores de un certamen continental, algo que no lograba desde 1997. Y ahora podría regresar al partido definitorio.

¿Cuándo juega Racing la revancha contra Corinthians?

Al igual que en octavos y en cuartos, la “Academia” es local en el partido de vuelta. La serie inició en Brasil este jueves 24/10, y cerrará en el Cilindro justo una semana más tarde, el próximo jueves (31/10) desde las 21.30 horas.

En esta instancia, en caso de empate en el resultado global habrá definición por penales. Además, desde 2022 se eliminó la regla del gol de visitante con valor doble en caso de igualdad.

Embed - CORINTHIANS vs. RACING | HIGHLIGHTS | CONMEBOL SUDAMERICANA 2024

