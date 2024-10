Víctor Blanco mueve: fuerte spot para marcar la cancha en Racing vs Diego Milito

Víctor Blanco y Diego Milito, en carrera hacia la presidencia de Racing

Hasta el momento, el dirigente no ha anunciado una postulación a reelección. Su intención, ya lo ha dicho, no es competir contra Diego Milito. Una competencia que, por otra parte, no resultaría tan conveniente: ¿Cómo confrontar contra uno de los máximos ídolos del club? Del otro lado, el ex futbolista también se hace una pregunta parecida: ¿Cómo confrontar contra un hombre que ha vuelto a poner a Racing en el plano internacional, le ha dado títulos y lo ha saneado económicamente desde su primer ciclo en 2013?