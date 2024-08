Bomba en Racing: Diego Milito candidato y no quiere ser SAD

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DataRacingOK/status/1826642167936483745&partner=&hide_thread=false "ES UNA DECISIÓN QUE TOMO CON EL CORAZÓN, PERO TAMBIÉN CON LA CABEZA. ES EL MOMENTO IDEAL PARA DAR ESE FAMOSO SALTO DE CALIDAD"



DIEGO MILITO sobre su candidatura a PRESIDENTE de RACING. pic.twitter.com/qHuaGCrEb0 — Data Racing (@DataRacingOK) August 22, 2024

Más adelante en el testimonio, dijo que está acompañado pero no aclaró por quien ¿palito a Blanco?: "me acompaña un gran equipo de trabajo con el que los últimos dos años hemos estado elaborando nuestro proyecto. No será fácil ni lo haremos de la noche a la mañana... Creo en los equipos de trabajo y no en un modelo presidencialista. "

Milito se desmacró claramente de las SAD: "quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva. Como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente. Por lo tanto, nada mejor que nuestros socios sean dueños del destino de nuestra institución."

Por último, dijo: "Racing es mi casa y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo".

Embed - Diego Milito on Instagram: "Hinchas y socios de Racing, para mí sería un inmenso honor y una gran responsabilidad poder representarlos como próximo presidente. Les pido que me acompañen en este sueño." View this post on Instagram A post shared by Diego Milito (@diegomilito)

Cuándo son las elecciones en Racing

Las elecciones en Racing serán en diciembre de este 2024. Con Diego Milito, el sufragio toma otro color y si bien aún no se sabe quién lo acompañará (puede ser que Herán Lacunza esté cerca), su nombre propio genera un clima diferente en La Academia.

Las últimas elecciones en Racing fueron en diciembre de 2020 y Victor Blanco fue reelecto con más del 70% de los votos. Esta vez, el oficialismo, tendrá un hueso duro de roer.

Seguí leyendo en Golazo24

Marcelo Figoli invierte en el fútbol de Uruguay: compró un club de 2da división

Cruzeiro chicaneó a Boca antes de la revancha: "Van a caerse al piso"

La increíble respuesta a Gastón Edul que se hizo viral en X (ex Twitter)

¿Las SAD ponen en peligro La Scaloneta? Javier Milei desafía a la FIFA

River hizo bandera una histórica frase de Boca y generó polémica

El anuncio de Cristiano Ronaldo que rompió la internet