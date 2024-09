Racing tendrá 2 meses cruciales por la Copa Sudamericana y las elecciones

Racing alcanzó esta instancia tras una sólida campaña en la fase de grupos, donde se alzó con el primer puesto del Grupo H. Posteriormente, en octavos de final, eliminó a Huachipato, demostrando su potencial en el torneo continental. Sin embargo, el equipo atraviesa un momento delicado, no solo en lo deportivo sino también en lo institucional, con las próximas elecciones del club generando tensiones que han alcanzado incluso al cuerpo técnico.

Por su parte, Athletico Paranaense desembarcó en Avellaneda con la ventaja del resultado obtenido en casa, pero atravesando un momento complicado en el Brasileirao. El equipo lleva siete jornadas sin conocer la victoria en el torneo local, ocupando la 13° posición en la tabla. Esta situación llevó a un cambio drástico en la conducción técnica, con la salida del uruguayo Martín Varini y la reciente asunción de Lucho González como nuevo entrenador.

A pesar de sus dificultades en el ámbito local, Paranaense ha mostrado una cara diferente en la Copa Sudamericana. Clasificó a esta instancia tras terminar segundo en el Grupo E, superar a Cerro Porteño en el playoff y eliminar a Belgrano de Córdoba en octavos de final.

Con un gran resultado y una alta efectividad, Racing dio vuelta la serie para dejar en el camino a Paranaense y clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana 2024, en la que será rival del Corinthians de Brasil.

Cuándo juega Racing en las semifinales de la Copa Sudamericana

Al igual que en octavos y en cuartos, la “Academia” será local en el partido de vuelta. La serie iniciará en Brasil el próximo miércoles (23/10), y cerrará en el Cilindro justo una semana más tarde.

En esta instancia, en caso de empate en el resultado global habrá definición por penales. Además, desde 2022 se eliminó la regla del gol de visitante con valor doble en caso de igualdad.

Racing tendrá elecciones el domingo 15/12

La Junta Electoral de Racing confirmó que las elecciones se desarrollarán el domingo (15/12) en el anexo del Centro Deportivo ubicado lindero al Estadio.

En la misma reunión se definió que hasta el sábado (30/11), los socios habilitados para votar con morosidad tendrán tiempo para regularizar su situación (estar al día es condición para votar). Aquellos que hagan ese trámite se sumarán a los 37.731 asociados que están en condiciones de participar de las elecciones en la “Academia”, según una publicada en el portal Doble Amarilla.

La fecha es por demás especial ya que ese domingo se definiría el Torneo de la Liga Profesional de Fútbol y ese día Racing jugará con River en condición de local. Por lo que la convocatoria a elecciones podría tener una concurrencia récord.

No sería la primera vez que se da un escenario así, ya que el 14 de diciembre de 2014 se llevaron a cabo los comicios que consagraron ganador a Víctor Blanco por sobre la fórmula de Mariano Cúneo Libarona, en la misma jornada en la que Racing le ganó la última fecha a Godoy Cruz y se consagró campeón del Torneo Transición de ese año

En aquella calurosa jornada de domingo se acercaron a votar un total de 9.849 socios, Blanco se impuso con 5.009 sufragios. Cúneo Libarona lo secundó con 3.441, El exvicepresidente Pablo Podestá obtuvo 1.251 votos y el expresidente Daniel Lalín recibió 112 adhesiones.

Los tres frentes que hasta ahora anunciaron presencia

Las elecciones en Racing se empezaron a disputar desde hace ya aproximadamente un mes, con el anuncio de lanzamiento de la candidatura de Diego Milito al cargo que actualmente ostenta Víctor Blanco.

Posteriormente fue Miguel Jiménez quien lanzó su candidatura luego de haberse desempeñado como vicepresidente en varias oportunidades.

Y finalmente fue el propio mandamás de la “Academia” quien anunció que su espacio iba a tener representatividad en el acto eleccionario, en una semana por demás convulsionada luego de la derrota ante Atlético Tucumán que había puesto en jaque el ciclo de Gustavo Costas al frente del primer equipo.

Víctor Blanco y el “apoyo” de AFA

Víctor Blanco tuvo buenos periodos al frente de Racing, sobre todo en lo económico, donde mantiene al club saneado, y en lo futbolístico no le va mal, pero deberá ganar algo importante de acá a fin de año para confirmar lo que “La Academia” viene insinuando.

El presidente de Racing tiene el claro apoyo de AFA, ya que es el Secretario General, y en esta guerra de las SAD se ha puesto en contra de que los clubes se conviertan en empresas, siguiendo la línea de AFA. Esto no significa que Milito este a favor, se declaró en contra, pero con la gente que lo rodea (sobre todo Fernando Marín) la duda está sobre la mesa.

Además del apoyo de AFA a Blanco lo apoyan referentes del Peronismo como Máximo Kirchner siguiendo con la misma línea en la que está la de Claudio Tapia y compañía.

Diego Milito, en contra de las SAD pero con apoyo del PRO

Cuando Diego Milito lanzó el video donde se candidateaba dijo claramente que estaba en contra de las SAD, pero se ha rodeado de gente que milita o tiene afinidad con el PRO, liderado por Mauricio Macri, un claro defensor de las SAD. Por esta razón la duda para el hincha de Racing está sobre la mesa, ya que en campaña los políticos dicen una cosa y luego hacen otra.

Uno de los hombres fundamentales que apoya a Diego Milito es Fernando Marín, ex gerenciador de Racing con Blanquiceleste S.A., y férreo defensor de las SAD, algo que se contradice a lo que dice Milito, por eso este apoyo es el más riesgoso para AFA. Marín no es el único personaje cercano al PRO en la lista de Milito. Para comenzar, el ex ministro de Economía de Provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) y de Nación (Mauricio Macri), Hernán Lacunza.

Fernando Marín, el hombre que preocupa a AFA

Con Blanco en AFA, el presidente de Racing tiene el apoyo del ente rector del fútbol argentino, y el problema para Tapia y compañía no es Milito, sino Fernando Marín, el férreo defensor de las SAD.

Este es el problema para AFA, ya que la relación entre Milito y Marín es más personal que política, y el ex gerenciador de Racing puede convencer al inexperto Milito que las SAD son el mejor camino, y en caso de ganar las elecciones, AFA tendría un enemigo nuevo metido en Racing, algo que no le conviene a Tapia y compañía ya que mientras menos adeptos a las SAD haya en el poder, mejor.

Ahora hay que ver qué pasará si Milito se aleja de Marín, ya que su simple apoyo le puede jugar una mala pasada al “Principito” ya que la mayoría de los hinchas están en contra de las SAD. Entonces veremos cómo influye negativamente en la imagen de Milito el apoyo de Marín.

El apoyo de 8 agrupaciones a Diego Milito

Recientemente salió un comunicado donde ocho agrupaciones se declararon a favor de Diego Milito, esto es un aval muy grande a favor del ex delantero de la Academia, pero como dijimos antes, el hombre importante es Marín.

Las ocho agrupaciones que apoyan a Diego Milito son: Racing Cambia, Más Racing, Movimiento 19 de Noviembre, Por y Para Racing, Todo por Racing, Agrupación La Acadé, Racing Vuelve y Racing de los Socios. Algunos de los involucrados en estas agrupaciones perdieron las elecciones pasadas con Víctor Blanco.

Las cartas se van tirando sobre la mesa y los apoyos a los dos referentes de Racing se empiezan a hacer públicos, pero parece que la pieza fundamental en estas elecciones es el ex gerenciador de Racing Fernando Marín.

¡NOCHE DE GOLAZOS! #RACING GOLEÓ A #PARANAENSE Y ESTÁ EN SEMIS | Racing 4 – 1 Paranaense | Resumen

