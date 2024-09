Neymar descubierto: una famosa actriz mexicana confesó que tuvieron un romance

Todo comenzó cuando a la actriz le preguntaron si su novio actual era futbolista. "No, no, no", dijo Danna Paola, cómplice y haciendo algunos gestos. "No, ya he estado con futbolistas y no...", señaló, aduciendo que no era una experiencia recomendable.

Danna-Paola.jpg Danna Paola

Cuando le preguntaron con quién, la mexicana puso automáticamente un freno. "No voy a decir", sentenció tajante.

Luego añadió: "Creo que los futbolistas tienen mucho este rollo de estar con actrices y cantantes... siento que es algo que sucede mucho. He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. Creo que al final la profesión es bastante demandante, la mía también, y pues no compaginamos".

"Dios mío, esto nunca lo había dicho": la confesión de Danna Paola sobre Neymar

Frente a la insistencia del conductor y la complicidad del público, Paola tuvo que responder. "Hagan su research, todo está en Google", dijo.

Danna Paola en La Revuelta.png Danna Paola en La Revuelta

Finalmente, tras unos minutos en que la producción del programa buscó dar con el dato, lo consiguió. Detrás de cámara, un productor se asomó y lo dijo. Fue mitad afirmación, mitad pregunta. "Neymar, ¿no?".

"Sí", respondió la joven. "Sí, nos conocimos", agregó. Luego lanzó entre risas y algo de pudor: "Dios mío esto nunca lo había dicho".

Más contenido en Golazo24

River le falta el respeto a su gran historia en el fútbol

Mundial de Clubes: El motivo por el cual peligra su realización

Diana Mondino carga contra Tapia y Conmebol por la prohibición de banderas de Malvinas

Tato Aguilera explotó con un duro mensaje contra la Conmebol