Diana Mondino carga contra Tapia y Conmebol por la prohibición de banderas de Malvinas

Nos sorprende la decisión arbitraria de prohibir el ingreso de banderas argentinas que incluyan las Islas Malvinas en sus eventos deportivos.

Las Islas Malvinas forman parte indiscutible de nuestro territorio, y el anhelo y reclamo soberano nunca se ha, ni se va a dejar de lado. El mismo, forma parte de nuestra Constitución.

El deporte históricamente ha sido un espacio de unión y expresión pacífica de las identidades de sus pueblos. Esta decisión también atenta contra la libertad de expresión.

Con respeto, se debería poder exhibir los símbolos que representan al hincha en un ámbito deportivo.

Hago un llamado especialmente al señor Tapia (@tapiachiqui), quien siendo vicepresidente de la CONMEBOL avaló esta medida.

Solicitamos de forma urgente revertir esta situación.

Las Malvinas son, fueron y serán siempre argentinas”.

Un golpe a la historia de Argentina

La decisión de Conmebol atenta contra la historia de Argentina, y contra la identidad de nuestro pueblo. Prohibir las banderas de Malvinas es quizás ser cómplice de una usurpación de tierras por parte del gobierno británico, y además, promover más la violencia prohibiéndolas que permitiéndolas.

Lo más vergonzoso de esto es que el presidente de AFA y vicepresidente de Conmebol sea cómplice de todo esto. No está en una posición de decir “no me quedó otra”, sí señor Tapia, renuncie a Conmebol si no está de acuerdo, haga algo por la patria.

Se puede estar a favor o en contra de este gobierno, pero lo que sí creo es que todos los argentinos coincidirán con la Ministra Diana Mondino de su crítica a Claudio Tapia y Conmebol, acá no hay bandera política, la única bandera es la Argentina.

