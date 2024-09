Mundial de Clubes: El motivo por el cual peligra su realización

A este inconveniente se le suma otro problema, que en realidad es peor que el anterior, ya que FIFA a los jugadores los puede obligar a jugar y a los clubes también. Lo que está sucediendo es que Gianni Infantino no está pudiendo vender los derechos televisivos en América, Asia y Oriente Medio, (en este último puede llegar a enganchar a Arabia Saudita recordándoles que le dio el Mundial de selecciones de 2034). Esto es un verdadero problema, ya que si no vende los derechos televisivos no hay dinero, y si no hay dinero no se puede financiar el torneo.