TyC Sports y otro golpe de nocaut: Pierde la Copa Argentina

Por lo tanto, la televisación de las competiciones más importantes del fútbol argentino, quedaría conformada de la siguiente manera:

Eliminatorias al Mundial 2026 : TYC SPORTS.

: TYC SPORTS. Liga Profesional: ESPN PREMIUM y TNT SPORTS.

ESPN PREMIUM y TNT SPORTS. Todo el Ascenso : AFA PLAY.

: AFA PLAY. Copa Argentina : D SPORTS. -

: D SPORTS. - Copa Libertadores : TELEFE (Paramount), ESPN y FOX SPORTS.

: TELEFE (Paramount), ESPN y FOX SPORTS. Copa Sudamericana: ESPN y D SPORTS

A la crisis de TyC Sports, se le agrega perder dos de sus grandes baluartes que son el ascenso y Copa Argentina. De lo "importante" seguirá teniendo los derechos de Selección Argentina, lo cual no es poca cosa pero es esporádico.

Los clubes de ascenso dejarían de recibir dinero por parte de la televisación.

Copa Argentina 2024

La actual edición de la Copa Argentina está atravesando la parte final. Ya hay una semifinal confirmada mientras que la otra, aún debe conformarse en base a dos encuentros de cuartos de final.

La semifinal que ya se sabe es la de Huracán vs Central Córdoba de Santiago del Estero. Por otro lado, de Boca vs Gimnasia y Vélez vs Estudiantes (juegan mañana viernes 27/9), saldrán los otros dos equipos que se meterán entre los 4 mejores.

Cabe recordar que la Copa Argentina, además de una estrella, brinda la posibilidad de jugar Conmebol Libertadores y jugar torneo internacional, además de prestigio, da una importante suma de dinero. Por lo que la Copa nacional toma mayor relevancia.

