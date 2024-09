Sergio Romero tiene 'un pie afuera' de Boca pero la AFA le perdonó la vida

La primera decisión de Romero, una vez que firmó la contravención correspondiente por incitación a la violencia, fue salir a pedir perdón y explicar el trasfondo de su accionar: “Me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que sucediera, pero ya está, hoy le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca porque estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse”.