Luis Enrique, nuevo cross a la mandíbula a la prensa y al PSG: "Lo firmo"

Es que el español señaló que, a pesar de que tiene una buena relación con la prensa, lo cierto es que, si fuera por él, elegiría no vincularse con ella. Evitaría las conferencias, "sobre todo las de post partido, porque ya no tengo energía para aguantar depende qué cosas", dijo.

Luis Enrique se hartó de las preguntas por Mbappé y dejó una memorable respuesta Luis Enrique, entrenador del PSG

"Yo me lo paso muy bien con ustedes. Es la verdad. Me lo paso muy bien con la prensa hablando. Es la realidad", empezó diciendo. "Pero si me das a escoger... yo no tengo ningún problema, las ruedas de prensa jamás las he acortado, hablo todo lo que tengo que hablar, me encanta hablar, además lo puedo hacer en algunos idiomas, pero (...) si ahora mismo me dices, firma un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitas el 25, es más, hasta el 50 por ciento(de su salario), lo firmo", se animó a contar el entrenador del PSG.

Luego de ello, el coach del PSG dijo que de todas maneras sería imposible porque "en los contratos que firman los clubes obligan al entrenador a hablar".

Más contenido en Golazo24

Mundial de Clubes: El motivo por el cual peligra su realización

Diana Mondino carga contra Tapia y Conmebol por la prohibición de banderas de Malvinas

Tato Aguilera explotó con un duro mensaje contra la Conmebol

Sergio Romero tiene 'un pie afuera' de Boca pero la AFA le perdonó la vida