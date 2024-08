Luis Enrique se hartó de las preguntas por Mbappé y dejó una memorable respuesta

A Luis Enrique le consultaron, otra vez, por Kylian Mbappé. Como si no hubiera tenido ya suficiente con la novela del último verano (y de tantos otros veranos) que coqueteó con la novela del francés y el Real Madrid. Un periodista, español, le quiso hacer una pregunta sobre cómo debería ser el armado del equipo sin la presencia de Kiki.

Eso, sin duda, molestó al hombre del PSG, pero más allá de eso se encontró muy mal predispuesto a responder por la forma en que comenzó la pregunta. "No sé si pudiste ver anoche el debut de Kylian Mbappé...", dijo el periodista, a lo que, sin dejar terminarlo, Enrique empezó a mover la cabeza de un lado a otro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/1824173736339308771&partner=&hide_thread=false Un periodista español le preguntó a Luis Enrique por el debut de Kylian Mbappé en el Real Madrid.



Y así respondió el entrenador:pic.twitter.com/tDrHGmbYup — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 15, 2024

"Qué pesados sois los españoles, ¿eh? Madre mía", dijo en tono jocoso. "Madre mía -repitió-, todavía sigues aquí. ¿Hasta cuándo? Igual es que... vives aquí, ¿o qué? Te han gustado los Juegos Olímpicos, ¿eh?", le retrucó al periodista de España.

Ácido como él solo, luego del sarcasmo Luis Enrique completó: "La verdad es que no contaba con que me fueras a preguntar más de Kylian, pero... tampoco tengo nada que esconder, a mí Kylian siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional, disfruté mucho el año pasado con él".

"Le deseo lo mejor allí donde vaya", cerró el DT.

