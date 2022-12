Luis Enrique en stream: "Que Argentina gane el mundial..."

image.png Luis Enrique había sido DT de Messi en el Barcelona.

Cuando se lo cuestionó sobre los motivos que lo llevaron, o más bien, decidieron, a que dejara de ser director técnico de la Selección de España contestó: “Firmé un contrato por cuatro años. Después de la Eurocopa en 2021 me ofrecieron para renovar y les dije que no, que cuando acabe el Mundial nos sentábamos a hablar. Terminado el Mundial pensé que iba a tener que tomar una decisión, pero no hizo falta, ya que me comunicaron que no iba a haber ninguna oferta. Si la hubiese habido lo habría pensado”.

Luis Enrique también bromeó, aunque no descartó, la posibilidad de entrenar el equipo futbolístico de Porcinos FC de cara a lo que será la Kings League del 2023. De concretarse esto, sería un paso histórico para Ibai contar con un profesional de alto prestigio.

image.png El logo de Porcinos FC.

-----------------

Más contenido en Urgente 24

Escrache a Diego Luciani: Fiscales de todo el país apuntaron contra el gobierno

Javier Milei 2023: Para Durán Barba "todos están trabajando para que gane"

La oposición presiona al Gobierno por los cortes de luz

A Alberto Fernández todavía le quedan ganas de festejar

YPF busca el segundo mayor plan de inversión de su historia