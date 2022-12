El deseo de España: "Que Croacia le meta cuatro a Argentina"

image.png El chiringuito de Jugones es uno de los programas de periodismo deportivo más populares de España.

Palacios intentó intervenir, indicando que sólo era fútbol. Sin embargo, Rodríguez insistió: "No, esto no es fútbol. Esto es lo que lleva postulando y defendiendo Cristóbal Soria [otro panelista del programa] que es el anti fútbol y el anti fair play. Pero tú, que eres un caballero, pues que yo creo que no te debes dejar imbuir por una hora que no sé a dónde nos conduce".

Yo ya lo deseaba, yo ya venía de fábrica así. ¿Pero sabes lo que ha pasado ayer? Que has reconvertido al planeta Tierra, en semifinales no va a ser una Argentina vs. Croacia, va a ser Argentina vs. resto del mundo Yo ya lo deseaba, yo ya venía de fábrica así. ¿Pero sabes lo que ha pasado ayer? Que has reconvertido al planeta Tierra, en semifinales no va a ser una Argentina vs. Croacia, va a ser Argentina vs. resto del mundo

"Croacia debería en realidad quitarse la camiseta de la selección croata y llevar una camiseta de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo. Y en la final lo que espero es que les metan seis, porque el karma existe. Y os va a pasar", concluyó el explosivo panelista.

Cuándo juegan Argentina vs. Croacia

El partido entre la Selección Argentina y la de Croacia será este martes (13/12), desde las 16 horas -horario local-, en el Lusail Stadium.

Historial de la Selección Argentina vs. Croacia

04/06/1994 | Argentina 0-0 Croacia | Amistoso

26/06/1998 | Argentina 1-0 Croacia | Fase de grupos del Mundial de Francia 1998

02/03/2006 | Argentina 2-3 Croacia | Amistoso

12/11/2014 | Argentina 2-1 Croacia | Amistoso

21/06/2018 | Argentina 0-3 Croacia | Fase de grupos del Mundial Rusia 2018

---------

Más contenido en Urgente24:

Otra vez Marcelo Fígoli y Daniel Vila hablan de América

"Croacia es el mejor equipo": Macri hace campaña con la mufa

Josip Juranovic, un croata desnuda al FC Barcelona

Washigton Post se obsesionó con los 'negros': Argentina estalló en memes

Alarma en Europa por brote de estreptococo A: La advertencia