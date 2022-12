"Croacia es el mejor equipo": Macri hace campaña con la mufa

Y desarrolló, dándole un tinte más político: "Lo que sí creo es que esto es mucho más grave. Hace a algo más profundo propio del populismo, que es buscar generar la ignominia sobre aquel que piensa distinto. Vos pensá que La Unesco habla de lo que sufren el bullying más de un tercio de los chicos en el mundo y ellos quieren agraviar y descalificar al que piensa distinto con cualquier argumento. Esto es lo grave".

https://twitter.com/elcancillercom/status/1602265803520446464 [AHORA] "Están definitivamente mal de la cabeza": Macri cuestionó a los que lo tildan de "mufa" y aclaró que "le resbala" porque "ganamos 17 campeonatos con Boca". pic.twitter.com/dBM6oQWrYa — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 12, 2022

"Respecto a mí no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo desde 2003 para acá (...) estoy curtido. Pero es grave porque esto hace a todo aquel que piensa distinto, entonces por eso genera que mucha gente no se anime a expresar lo que piensa, lo cual es un error. Uno tiene que defender la libertad antes que cualquier otra cosa", cerró Macri.

Pese a estas declaraciones, y con cierta habilidad, el líder del PRO, voluntariamente o no, usó a su favor la mala fama que le hicieron y se refirió al equipo croata.

"Croacia es durísimo, para mí el mejor equipo del Mundial, porque no tiene a Messi ni a Mbappé pero todos juegan. Juegan a la pelota, no al regalan nunca, si van arriba siguen pasando la pelota, no se la regalan al rival, como a veces nos pasa a nosotros, le paso a Brasil con Croacia mismo", espetó.

