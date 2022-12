Fuerte respaldo de Mauricio Macri a Néstor Grindetti

https://twitter.com/Nestorgrindetti/status/1599781234531450880 No estamos para perder más tiempo.

¡Hay futuro, hay esperanza! — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) December 5, 2022

Cabe destacar que Grindetti comenzó en mayo de este año su carrera por la gobernación de la provincia de Buenos Aires y también se ha expresado a favor de una candidatura presidencial de Macri.

A comienzos de noviembre, Grindetti y los precandidatos a gobernador de Bs. As de JxC, Javier Iguacel y Joaquín de La Torre unieron fuerzas para derrotar a Diego Santilli en 2023. Luego, sumaron también a Cristian Ritondo.

“No tenemos que poner en riesgo la alianza. ¿Qué hice? Me senté con los eventuales rivales que son Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, (Javier) Iguacel y decidimos trabajar juntos con los equipos técnicos, tener un solo proyecto y después vamos a explicarle a la gente por qué cada uno cree que lo puede hacer mejor. Yo quiero ser precandidato y trabajo mucho para serlo. Si no me toca, voy a estar acompañando”, explicó.

Esta unión tendría como objetivo frustrar la aspiración del “Colo” Santilli, apoyado por su Horacio Rodríguez Larreta. Además en ese momento se jactaron de que los 3 comparten su experiencia en la gestión de un municipio del conurbano. “Porque somos bonaerenses y conocemos muy bien el lugar en donde vivimos”, expresaron en tono de chicana a Santilli quien abandonó la vicejefatura de gobierno porteño para posicionarse como precandidato a la gobernación de Bs As en 2023.

Por otra parte, en medio de la interna, Néstor Grindetti respaldó la eventual candidatura de Mauricio Macri para el 2023 sin PASO en el PRO.

"Hace 40 años que estoy trabajando con Mauricio. Para mí, el líder indiscutido de este espacio es él, que es el referente ineludible. Si él decide ser candidato, yo voy a estar claramente trabajando su candidatura. Me parece el líder que está unos pasos más adelante del resto de los distintos liderazgos que fueron apareciendo en este periodo como Horacio (Rodríguez Larreta), Patricia. Mauricio está unos pasos adelante porque es un expresidente y fundador del PRO", dijo el intendente de Lanús.

Grindetti defendió la posible candidatura de Macri y pidió de esa forma que no haya PASO en el PRO, pero sí en JxC. “Si Mauricio decidiera ir por el segundo tiempo, aspiro a que dentro del PRO se llegue a un acuerdo. Después, si el radicalismo desea poner un candidato ahí sí es lógico que haya interna. Desde el PRO, me parece que si Mauricio decide dar el paso merece que todos lo acompañemos para que nuestro candidato sea él”.

