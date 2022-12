La causa de Lago Escondido sigue abierta en Bariloche

https://twitter.com/AsisOberdan/status/1599722133369720832 Nada más inoportuno para la imagen actual de la justicia que la excursión de los juristas y funcionarios hacia el Lago Escondido de Lewis. Severo papelón del Grupo Clarín.https://t.co/dcXfz1J7F4 — Jorge Asis (@AsisOberdan) December 5, 2022

https://twitter.com/rosarioa/status/1599448730725679106 “Podríamos averiguar el tema de una facturita en Lago Escondido”, dice Mahiques en un chat grupal junto a jueces y empresarios de medios. Buscan la manera de justificar económicamente un viaje al que fueron invitados por Clarín. pic.twitter.com/p7MywPLgB6 — Rosario Ayerdi (@rosarioa) December 4, 2022

https://twitter.com/odonnellmaria/status/1599769450298810368 La vara dominante en medios para determinar cuándo un audio que es producto de una filtración ilegal se debe o no difundir: según a quién convenga. — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) December 5, 2022

La fiscal federal de Bariloche, Cándida Etchepare, que está interinamente en ese puesto, le dijo al diario Rio Negro que la causa por la presunta violación de deberes de funcionario públicos de los jueces y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido sigue abierta en su despacho y que nunca habló ni conoce a quienes aparecen en los chats que trascendieron.

En esas conversaciones digitales, los participantes del tour a la estancia de Joseph Lewis trataron de buscar un discurso afín para negar que los gastos hubieran estado a cargo de terceros (Grupo Clarín).

Etchepare es "la mina" de la que habla el juez federal Julián Ercolini en uno de los audios del chat. El magistrado recomienda una estrategia: llevarse la causa a Comodoro Py.

"La causa sigue en la fiscalía en plena investigación, ni en Comodoro Py ni nada", respondió, escueta, la fiscal ante la consulta periodística.

https://twitter.com/OfeFernandez_/status/1599752643932717057 Que poco me sorprende este club de amigos judicial-político-mediático que comparte lagos, jets, mentiras y operaciones. Misma impunidad papelonera que reina en la persecución a Cristina. Para colmo contaron todo este tiempo con un arrastrado en la rosada… — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 5, 2022

https://twitter.com/tunykollmann/status/1599565962507788288 https://t.co/O5Bgp7PuW7 Esta es la nota que escribimos con Irina Hauser revelando el vuelo privado a la estancia de Joe Lewis X eso el grupo de Telegram de jueces, macristas y empresarios se llama OperaciónPágina/12 — raul kollmann (@tunykollmann) December 5, 2022

https://twitter.com/jotaalonso/status/1599446671930273793 Lago Escondido: el escándalo es tan grande que mañana deberían renunciar cuatro jueces federales, el ministro de Seguridad de CABA, y el fiscal general de la ciudad. Han viajado invitados por el Grupo Clarín y los audios y chats revelan los delitos cometidos por estos sujetos. — Juan Alonso (@jotaalonso) December 4, 2022

La frase textual de Ercolini fue:

Lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos porque si no seríamos imputados, que es una locura, a (el nombre de la empresa es ininteligible) si existió ese vuelo, lista de pasajeros, y las constancias, no facturas, y lo mismo a Lago Escondido; con eso se descarta cualquier tipo de dádiva y después es todo un ‘bluff’. Lo mejor es que lo cierre la mina de allá. Lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos porque si no seríamos imputados, que es una locura, a (el nombre de la empresa es ininteligible) si existió ese vuelo, lista de pasajeros, y las constancias, no facturas, y lo mismo a Lago Escondido; con eso se descarta cualquier tipo de dádiva y después es todo un ‘bluff’. Lo mejor es que lo cierre la mina de allá.

https://twitter.com/robdnavarro/status/1599543959839129600 2 capos de @clarincom invitan a los jueces del lawfare a una estancia de lujo en un vuelo de lujo: Dádiva. Los descubren y comienza una conspiración para encubrirlo. Falsificación de documentos, tráfico de influencias y otros delitos para tapar el lawfarehttps://t.co/VHkt60xE3d — Roberto Navarro (@robdnavarro) December 4, 2022

La fiscal Cándida Etchepare agregó:

Y no conozco ni hablé con ninguno de los que aparecen en los chats, así que más que negarte eso, como es obvio, no tengo nada que decir. Y no conozco ni hablé con ninguno de los que aparecen en los chats, así que más que negarte eso, como es obvio, no tengo nada que decir.

https://twitter.com/TV_Publica/status/1599561753834070016 Lago Escondido: uno a uno, cuáles son los nombres y cargos de los protagonistas del escándalo que involucra a jueces, funcionarios porteños y miembros del Grupo Clarín. pic.twitter.com/uBFLuBV89W — Televisión Pública (@TV_Publica) December 5, 2022

En las conversaciones de Telegram se llaman a ellos mismos 'huemules' y hay alusiones a la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y fotos de vinos muy caros.

