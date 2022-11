"12 días después de ese 1º de septiembre en el que me disparan para intentar asesinarme pero no sale la bala, Clarín titula en su tapa: 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá'. Miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa. Freud se toma esas licencias y explica lo que hace el subconsciente muchas veces", arremetió desde su despacho en el Senado.