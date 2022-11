Diego Cormick y lo esperado inesperado de Irina Hauser

"Un inesperado fallo del juez Martín Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría."

¿Inesperado? ¿Qué es lo inesperado?

DR. DIEGO CORMICK - COMISION DE ACUERDOS 29-09-20

Vayamos a un recorte de 2018: "El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a las ex autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) en una causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta, usurpación, desobediencia e impedimento o estorbo de acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Están imputados los ex co-presidentes de la agrupación Julián Ismael Asiner, militante del Partido Obrero; Adrián Lutvak, del movimiento de izquierda Patria Grande, y el ex titular de la Inspección General de Justicia, Diego Martín Cormick. La causa se inició por una denuncia que presentó el abogado Ricardo Monner Sans, en la que pidió investigar en primer lugar cuál había sido la tarea de control por parte de la IGJ con respecto al accionar de la FUBA. Además denunció el manejo espurio dentro de la organización estudiantil y advirtió sobre la posible desviación de dinero hacia partidos políticos. (...)".

El dato relevante no es la denuncia de Monner Sans sino la confirmación de la militancia partidaria de Diego Cormick desde sus días universitarios.

¿Inesperado? ¿Qué es lo inesperado, Hauser?

Por último, un recorte del 13/10/2020, ya con Cristina Fernández de Kirchner al frente del Senado de la Nación:

"El Senado nombró este jueves 26 jueces federales en cargos que habían quedado vacantes durante el Gobierno de Mauricio Macri porque no llegaron a tratarse los pliegos enviados, algunos con figuras muy cercanas a él que con su derrota perdieron las esperanzas de llegar a Tribunales. El Senado dio aprobación final a los pliegos de 28 magistrados y magistradas que integrarán el Poder Judicial de la Nación tras el concurso. Son un total de 20 jueces/as, una fiscala y 7 defensores oficiales en Capital Federal, Mendoza y Buenos Aires, entre otras. (...) El fuero CAF (N. de la R.: Administrativo Federal) suma 3 jueces para temas administrativos, ellos son Edgardo Walter Lara Correa y Diego Martín Cormick, jueces del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 y N°11 de la Capital Federal, respectivamente. Y Enrique Manuel Alonso Regueira, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°1. (...)".

¿Inesperado? Lo inesperado hubiese sido que Cormick actuara diferente. Que el magistrado actúe tal como le parezca pero una periodista debería tener mayor rigor informativo cuando pretende informar. ¿O el periodismo militante sólo es militante?

