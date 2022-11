"Nos pareció oportuno poder convocarlo a Ginés para hacer el reconocimiento en persona, quien fue el gestor de esas políticas que todavía perduran y que tienen un impacto muy positivo en toda la población", dijo Vizzotti ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Y en ese contexto, aclaró: "La idea se me ocurrió a mí".

El homenaje a González García en la Rosada contó con la presencia y apoyo de los ministros de salud provinciales, de Vizzotti, del ministro de Educación Jaime Perczyk y de funcionarios nacionales, pero curiosamente quien pegó el faltazo fue el Presidente de la nación.

La relación entre Ginés González García y Alberto Fernández no había terminado muy bien, ya que el mandatario decidió echarlo cuando estalló el escándalo del vacunatorio VIP. Si bien esa decisión habría caído mal al exfuncionario, y el diálogo entre ellos se cortó abruptamente, este año retomaron las conversaciones.

“Es un orgullo y un honor que los colegas con los que hemos venido trabajando durante mucho tiempo por una salud pública de calidad, equitativa y de acceso para todos y todas, tengan este detalle para conmigo”, agradeció.

“A lo largo de toda mi vida trabajé, junto a equipos para desarrollar e implementar estrategias, programas y leyes que repercutan en una mejor salud pública. Producto de ello es que logramos llevar medicamentos a lugares donde no había acceso, o por ejemplo reducir de un 30% a un 20% los fumadores en el país, o brindar de forma gratuita y segura medicamentos para la salud sexual de todas las mujeres”, enumeró entre sus logros.

Negó el vacunatorio VIP

Por otro lado, y consultado sobre lo que motivó su salida del cargo, negó las acusaciones y apuntó contra el periodismo. “No fue un vacunatorio VIP, de ninguna manera, eso no fue así, eso fue un hallazgo periodístico, lamentablemente, que significó más que un problema con la Justicia, un problema mediático. No hubo ningún vacunado que no le correspondía”, aseguró.

En cuanto a la cantidad de inoculados, dijo que “la lista no es largísima, son 70″ y que le explicó a la jueza que intervino en la causa “uno por uno cuál era la razón y la mayoría tenían dos y tres razones”. Como ejemplo, mencionó su caso, en el que por edad y por personal de Salud estaba en condiciones de ser vacunado.