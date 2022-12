Brasil ofrecería liderar negociación con China ¿y el CPTPP?

Todo indica que la cuestión de fondo -según el semanario Búsqueda, de Montevideo- trata acerca de quién, cuándo y cómo aproxima el Mercosur a Asia pero le falta una cartografía correcta porque en la geopolítica global, China no es CPTPP, son cuestiones bien diferentes aún cuando casi todo suceda en Asia. China es China y CPTPP es Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o TPP11 o TPP-11 o Acuerdo Transpacífico: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Peru, Singapur y Vietnam. Hoy día Uruguay está hablando de CPTPP porque lo de China sufre los avatares de la nueva Guerra Fría.