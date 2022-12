Cómo prevenir la diabetes tipo 2 a través de un buen sueño

Para obtener estas conclusiones, evaluaron a más de 1000 adultos australianos con un promedio de edad de 44,8 años. Los investigadores examinaron una variedad de características del sueño: problemas para dormir autoinformados, duración, tiempo, eficiencia y variabilidad de la duración del sueño día a día.

"En este estudio, examinamos la asociación de diferentes aspectos del sueño y los factores de riesgo de diabetes, y encontramos una conexión entre quienes tenían problemas para dormir y quienes tenían riesgo de diabetes tipo 2", señaló Matricciani.

La investigadora concluyó que “sabemos que debemos priorizar nuestro sueño para ayudar a mantener una buena salud. Se necesita más investigación, pero como muestra este estudio, es importante pensar en el sueño como un todo, no solo como un aspecto".

image.png

Los resultados fueron publicados en la revista The Science of Diabetes Self-Management and Care.

