Qué es la Medicina del Estilo de Vida y por qué es clave contra la epidemia de diabetes

-- ¿Podríamos decir que la medicación como tratamiento no es suficiente?

“Aunque la persona esté tratada con la mejor medicación y se encuentre muy bien, los hábitos siguen siendo primordiales. No existe una pastilla que aborde todos los factores de riesgo, que reduzca el riesgo de cáncer, de ACV, de infarto, de enfermedad cardiovascular, periférica vascular, renal, etcétera. Yo siempre digo a mis consultantes ‘a mí que estés o no con medicación no me cambia en nada el abordaje porque la MEV se ocupa de muchas cosas’.”

Uno de los estudios más grandes y concluyentes sobre el impacto de los hábitos alimenticios saludables y el riesgo de comorbilidades es el European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Sus hallazgos confirmaron que quienes sostenían hábitos saludables (no fumar, alimentación rica en frutas, vegetales, granos integrales y baja en carne, hacer tres horas y media de actividad física a la semana y mantener un IMC debajo de 30) tenían un riesgo 78% menor de desarrollar cualquier enfermedad crónica, 93% menos de diabetes, 81% de infarto de miocardio y 36% menos de cáncer.

Ariel Kraselnik, médico cardiólogo y ecocardiografista especializado en Nutrición Vegetariana y Vegana. Certificado en Medicina del Estilo de Vida. Docente y divulgador científico.

Medicina convencional vs Medicina del Estilo de Vida

De acuerdo a SAMEV, los seis pilares que cuentan con evidencia científica y sustentan tanto la prevención como tratamiento de enfermedades crónicas desde el enfoque del estilo de vida, son:

Alimentación saludable basada en alimentos de origen vegetal mínimamente procesados.

Actividad física regular.

Vínculos sociales sanos y conectividad social positiva.

Correcto descanso para tener un sueño reparador.

Evitar hábitos y sustancias tóxicas.

Manejo del estrés.

-- ¿Qué diferencial crees que tiene la MEV respecto a otros enfoques?

“En la medicina convencional se tratan factores de riesgo o enfermedades, como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hiperglucemia, etcétera. Mientras que la MEV aborda las causas primarias de esos factores, es decir, la gran mayoría son relacionadas al ambiente y los hábitos, por lo que se espera un consultante activo, que haga cambios sustanciales. En paralelo, el rol del profesional es ayudar y guiar esos cambios.”

-- ¿Por qué la MEV no es el enfoque más frecuente?

“Porque no hay una adecuada formación ni capacitación. Cuando hablamos de hábitos al cursar la carrera de Medicina se habla con eufemismos tales como ‘medidas higiénico-dietéticas' que comprenden la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés, etcétera. Pero se le da tan poco énfasis que la percepción que queda es que no son muy importantes y que no funcionan.”

-- ¿Qué pasa en los consultorios médicos?

"El sistema de salud está organizado para que el médico tenga muy poco tiempo con la persona, se paga muy poco dinero, hay mucha demanda y las agendas son de 10 minutos. Esto pasa en Argentina y también en países donde el sistema de salud es mucho mejor. Pero en mi consultorio, por ejemplo, la primera consulta dura al menos una hora. Eso es inviable en el marco de una consulta convencional.”

Dado el acelerado crecimiento de casos, la Federación Internacional de Diabetes calcula que para 2024 la cifra de afectados alcanzará lo 783 millones. En este contexto, la MEV propone un cambio de enfoque en el que “los medicamentos están contemplados y son necesarios, pero son solo adyuvantes a los cambios de hábitos”, resalta Kraselnik.

