Lo que acaba de detectar la NASA en Marte intriga a todos

"Presentamos sondeos a más de 35 m de profundidad, aproximadamente 1,75 veces más profundo que otras unidades geológicas de Jezero exploradas hasta la fecha", precisaron los autores del estudio.

Marte La exploración en Marte ha dejado hallazgos sorprendentes.

Descubierta antigua vía fluvial oculta en Marte que sacude todo

Mientras el vehículo explorador de la NASA recorría Marte, se detectaron evidencias de un antiguo delta fluvial en Marte oculto bajo la superficie del cráter Jezero.

Según estimaciones de los científicos, esta vía fluvial dataría de hace entre 3700 y 4200 millones de años, casi la misma edad de la Tierra con 4.543 miles de millones años.

"Identificamos numerosas estructuras subsuperficiales y estratificación a escala submétrica a centimétrica a lo largo de un recorrido del rover de aproximadamente 6,1 km", apuntaron los investigadores.

Y siguieron: "Inferimos que los reflectores subsuperficiales son consistentes con estructuras fluviales enterradas y estratos deltaicos, que han experimentado múltiples episodios de erosión y deposición", .

Según los científicos, esta vía fluvial es anterior a otra similar llamada Delta Occidental.

"Este trabajo pone de manifiesto un paleopaisaje bien conservado en el que se desarrolló un entorno deltaico antes de la formación del delta occidental de Jezero, ya en el período Noeico (hace entre 4.200 y 3.700 millones de años)", concluyeron.

¿Hay vida en Marte?

Se cree que este descubrimiento puede tener algunas implicaciones en la búsqueda de vida antigua en Marte.

"A partir de las características cartografiadas por RIMFAX, creemos que el cráter Jezero albergó un antiguo entorno rico en agua, capaz de preservar biofirmas, que existió antes de la formación del delta occidental de Jezero", dijo la científica planetaria de UCLA Emily Cardarelli, miembro del equipo científico de Perseverance y autora principal de la investigación, recoge Reuters.

Esto no es dato menor, puesto que, "una biofirma se define como cualquier sustancia, molécula o característica que proporciona evidencia científica de vida pasada o presente, o que solo puede generarse en presencia de vida", precisa la base de datos EBSCO.

"Con el tiempo, hemos visto cada vez más evidencia de agua líquida en la superficie marciana en varios lugares de aterrizaje de los rovers, áreas que hemos recorrido, así como en imágenes orbitales. Hemos visto canales por donde pudo haber fluido el agua, lagos de cráter donde alguna vez se acumuló agua y sedimentos deltaicos depositados como afloramientos rocosos y ahora como restos enterrados, según este artículo de investigación", agregó Cardarelli.

Vale recordar que a principios de este año, el rover Curiosity identificó moléculas orgánicas complejas en Marte que, en la Tierra, suelen relacionarse con procesos biológicos.

Los hallazgos del nuevo estudio aparecen en Science Advances.

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