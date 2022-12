Sergio Massa firma acuerdo con USA y envía proyecto de blanqueo

Nos provee a lo largo de 9 meses hasta el 30 de septiembre de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en EEUU, cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por ciudadanos argentinos, y ciudadanos argentinos integrantes detrás que tienen cuentas en EEUU Nos provee a lo largo de 9 meses hasta el 30 de septiembre de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en EEUU, cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por ciudadanos argentinos, y ciudadanos argentinos integrantes detrás que tienen cuentas en EEUU

“EEUU nos da la información financiera sobre las cuentas declarables a la argentina, con la identificación del titular de la cuenta, de la institución financiera, el monto bruto de intereses percibidos u otras rentas con fuente en EEUU”, explicó en diálogo con Radio con Vos.

Obviamente como es un Acuerdo de “intercambio de información tributaria” las entidades financieras de Argentina estarán obligados a declarar información al requerimiento de EE.UU.

image.png Sergio Massa junto a Marc Stanley.

"También los bancos argentinos pasan a tener la obligación de estar sujetas a declarar información respecto del requerimiento de Estados Unidos. Por otro lado, hay una serie de requisitos que arrancan con el compromiso mutuo de alcanzar niveles equivalente de intercambio de información y establece además la responsabilidad que toda la información este sujeta a confidencialidad".

Respecto al motivo del acuerdo, Massa defendió: “Venimos trabajando desde la siguiente semana a la que asumí como ministro. Hicimos una semana de trabajo en EEUU con varios frentes: Banco Interamericano de Desarrollo, FMI, Tesoro, Departamento de Estado y Congreso de EEUU. En ese momento, planteamos con mucha firmeza, que Argentina necesitaba que EEUU dejara de ser la guarida fiscal de ciudadanos que eluden su responsabilidad con el fisco argentino en cuentas del sistema financiero de EEUU”.

Proyecto de blanqueo

Sergio Massa también adelantó que para fortalecer y acompañar la firma del acuerdo con Estados Unidos, el gobierno enviará un proyecto de ley de blanqueo de capitales al congreso sobre el tratamiento de regímenes de exteriorización, cuyos detalles se conocerán mañana por la tarde a partir del envío del texto por parte de la AFIP.

“Lo vamos a acompañar pidiéndole al Parlamento un tratamiento respecto de regímenes de exteriorización. En el día de mañana vamos a informar por la tarde cuáles son los principios que vamos a enviar al parlamento. Eso lo va hacer la AFIP y la secretaría de ingresos públicos”, anunció.

La intención del gobierno es que antes de fin del 30 de diciembre el Congreso realice el tratamiento de una normativa que permita que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, aquellos argentinos que no hayan exteriorizado, es decir que tengan dinero no declarado en el país, tengan la oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, Massa no la tiene fácil tras el escándalo del jueves pasado en la Cámara de Diputados que pone en riesgo el funcionamiento de la actividad parlamentaria. Cuando comenzaba la sesión especial luego de que fracasara la sesión preparatoria por falta de quórum, los diputados de Juntos por el Cambio empezaron a gritar que la sesión era " inválida", a golpear sus bancas y fueron hasta el estrado a quejarse con Cecilia Moreau, y se desmadró la situación.

Finalmente, tras un enorme escándalo, la sesión fue levantada debido a que el cuerpo quedó sin quórum cuando un legislador de JXC pidió votar la suspensión y se retiraron los representantes de esa bancada.

Aunque Massa, en su calidad de expresidente de la Cámara de Diputados y perfil negociador, podría destrabar el conflicto en la Cámara Baja, la situación caliente se le presenta como un desafío. Hay rumores de que JXC volverá a partirse; el PRO no apoyaría y la UCR sí. Recordemos que Macri intentó firmar y no pudo. Pesa a que el blanqueo de Cambiemos se concretó, hubo numerosos financistas que no blanquearon sus bienes y otros exteriorizaron una parte de su fortuna. Por ello, otros de los puntos del acuerdo es la revisión del blanqueo de capitales realizado por la gestión de Cambiemos durante los años 2016 y 2017.

Más contenido de Urgente24

Kun Agüero: "Lautaro va a ser clave en el Mundial"

Del conurbano a Estados Unidos: Larreta ya en modo campaña

Francia vs. Inglaterra: Qatar 2022 arderá en 4tos de final

Clarín permite la resurrección del Lawfare

Genial Kylian Mbappe, que quiere el bicampeonato del Mundo