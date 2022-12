Del conurbano a Estados Unidos: Larreta ya en modo campaña

Consultado por el impacto de la inflación, Larreta insistió con la idea del “plan integral”. El mandatario porteño dijo que “los comerciantes hoy no pueden vender porque el precio de reposición que pagan después es más caro del que vendieron” e insistió con la importancia de “dejar de lado los parches” y, en cambio, apuntar a “un plan integral”.

Por su parte, Neuspiller no dejó lugar a dudas de que competirá por el distrito en 2023. “Juntos por el Cambio va a volver a ser gobierno en el 2023 en la Nación, la provincia y yo voy a ser intendente”.

Además se refirió a la visita de su referente nacional, al asegurar que: “Una vez más Horacio en Pilar, hablando, escuchando y sobre todo contando a los pilarenses qué país, qué provincia y qué ciudad queremos. Nos encontramos con muchos reclamos de inseguridad e inflación”.

Hurlingham

Pero su recorrido por el conurbano no terminó allí. El sábado emprendió una escapada a Hurlingham donde estuvo acompañado por el concejal de Hurlingham Lucas Delfino por JxC. El jefe de gobierno allá se reunió con vecinos y dejó mensajes contundentes de cara al 2023.

Según Mdz Online declaró ante la pregunta de vecinos de que si JxC esta vez van a tener “lo que hay que tener”: “Vos decís que hay que poner huevos, ¿no? Por supuesto, vamos a poner huevos para transformar Argentina y resolver todos los problemas que tendremos adelante”.

image.png Larreta con vecinos de Hurlingham. Fuente foto: Mdz.

Otra pregunta determinante para Horacio Rodríguez Larreta fue saber si lo que la gente del conurbano percibe que sucede en la Ciudad de Buenos Aires puede darse en la provincia de Buenos Aires. “Tenemos ejemplos que así lo demuestran. La Ciudad es uno, porque hace veinte años que gobernamos, proyectamos y trabajamos. En el mismo período, y desde antes, Buenos Aires es gobernada por el peronismo. Y creo que las diferencias son enormes, cuando antes no lo eran tanto”, contestó.

También los vecinos mostraron cierta disconformidad por el escándalo que JXC protagonizó el jueves pasado en la Cámara de Diputados. Cuando comenzaba la sesión especial luego de que fracasara la sesión preparatoria por falta de quórum, los diputados de Juntos por el Cambio empezaron a gritar que la sesión era " inválida", a golpear sus bancas y fueron hasta el estrado a quejarse con Cecilia Moreau, y se desmadró la situación.

En esa línea vecinos le recriminaron que JXC no debería no “discutir ni hacer escándalos como hicieron en el Congreso… No somos eso”, le dijo una señora a lo cual Rodríguez Larreta asintió y agregó que esos ejemplos no son positivos. Lo otro es el orden. Parece que es un valor que la gente no percibe que exista, pero lo diferencia de la inseguridad.

También se diferenció de los “halcones” del PRO, al menos eso pareció en la siguiente declaración: “Hay que romper la grieta y terminar con los fanáticos de un lado y del otro. Si la Argentina quiere un fanático, no cuenten conmigo. Yo no voy a ser”.

Viaje a EE.UU

Pero Larreta también abandonó momentáneamente Argentina para viajar a Estados Unidos con su novia Milagros Maylin, de 36 años, actual responsable de la Secretaría de Bienestar Integral y Tercera Edad del Ministerio de Salud porteño.

Según el diario el Cronista, este domingo (4/12) fue a Washington DC, donde empezó a mostrarse públicamente con ella. Supuestamente el jefe del gobierno porteño visitará “el Departamento de Estado, el Congreso, la Casa Blanca y conversaciones con los más importantes think tanks con interés en América Latina”.

En esa línea el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface que se ocupa del vínculo con el exterior de Larreta, hace dos semanas viajó a Washington DC para preparar personalmente la agenda de él. En ese sentido, de acuerdo al mismo diario, el funcionario manifestó "la necesidad de promover el ingreso de la Argentina a la OCDE, un grupo que representa el 80% del comercio y las inversiones mundiales".

