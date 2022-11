La novia de Larreta renunció al cargo y se suma a la campaña

Además, su equipo le confirmó a Infobae que la chica también se sumará a la comitiva de Rodríguez Larreta en el viaje que emprenderá la semana próxima a los Estados Unidos, en una gira con un sesgo presidencial.

Por ahora no está decidido quién reemplazará a Maylin en su cargo en la Ciudad, aunque circula el nombre de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña.

"Yo también me enamoré"

Recordemos que el 13 de octubre, durante su paso por el estudio de LN+, Rodríguez Larreta reveló su noviazgo. En diálogo con Luis Novaresio, manifestó: "Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso". Y agregó: "Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien".

Luego, el pasado 29 de octubre, Milagros publicó un romántico saludo de cumpleaños para el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“De tu corazón noble. De tu convicción y compromiso inquebrantables con lo que hacés. Porque cuando la vida se pone difícil, siempre aparece tu ‘Va a estar todo bien’. Y con determinación no parás hasta que así sea. Por hacerme reír. Por compartirme tu templanza infinita y tu respeto por quienes piensan diferente”, escribió.

Y agregó: “Por jugar al burako conmigo un sábado a las 2 AM. Por alentarme todos los días para que mis miedos nunca sean más grandes que mis sueños. Por tu sencillez. Por esto y por mucho más, yo también me enamoré. Te admiro, tanto y siempre. Feliz cumple Hache”.