Transhumanismo: Conrado Estol y la confianza en Neuralink

Por ello es crucial que los gobiernos y los sectores público y privado encuentren, conjuntamente, soluciones innovadoras para y con las personas con discapacidad para asegurarles mejores porvenires.

Embed

En ese contexto, Urgente24 al neurólogo Conrado Estol, para conversar acerca de los avances tecnológicos imaginando porvenires superadores:

-Neuralink, que trajo a la mesa de discusión científica Elon Musk, ¿a quiénes posibilitaría implantar chips e interfaces cerebrales? ¿Solamente a personas que tengan algún tipo de discapacidad y que necesiten para la mejor sobrevivencia recuperar alguna función, o estamos hablando de algo más general?

-Primero que nada quiero aclarar que si lo hubiera dicho otra persona, yo tendría mis reservas porque es un comentario del cual se habla desde hace más de 40 años. Pero al decirlo Elon Musk, tiene al menos 2 facetas: una persona muy particular, según todo lo que escuchamos sobre su ingreso a Twitter; y también su genialidad indiscutible: SpaceX, Tesla, Satlink. Por lo tanto, cuando lo dice él yo estaría muy atento….

El problema está en que dentro de su comunicado inicial nunca dijo nada específico más allá de lo que todos ya sabemos: que es el lanzamiento de este dispositivo que podría aplicarse a manera de chips o de interfaces electrónicas en cerebros humanos. Hace 30 o 40 años ya sé probó una interface cerebral en la parte posterior del cerebro para que las personas no videntes pudieran recuperar la visión; incluso Steve Wonder probó una de estas interfaces. Lo que se logró en aquel momento fue que las personas ciegas logren ver figuras; no detalles, no alta resolución, pero sí figuras, objetos, lo cual de todos modos es una diferencia tremenda para un no vidente.

Sin embargo, hace pocos meses, este año 2022, apareció algo que revoluciona este campo. Se trata de una interfaz que se implanta en el cerebro y que se probó en un hombre joven que a los 20 años tuvo un accidente muy grave que le provocó lesiones cerebrales y no podía controlar sus músculos de la boca ni de la nariz, y había perdido totalmente el habla. A él le aplicaron una interfaz que hizo que sus pensamientos se transformaran en palabras emitidas con un 80% de exactitud. Esto fue un cambio revolucionario cuando pensamos en lo que implica no poder hablar, no poder comunicarse. Por lo tanto esto sí realmente fue un salto cuántico e hizo “la diferencia” para este joven. Sin embargo, hace pocos meses, este año 2022, apareció algo que revoluciona este campo. Se trata de una interfaz que se implanta en el cerebro y que se probó en un hombre joven que a los 20 años tuvo un accidente muy grave que le provocó lesiones cerebrales y no podía controlar sus músculos de la boca ni de la nariz, y había perdido totalmente el habla. A él le aplicaron una interfaz que hizo que sus pensamientos se transformaran en palabras emitidas con un 80% de exactitud. Esto fue un cambio revolucionario cuando pensamos en lo que implica no poder hablar, no poder comunicarse. Por lo tanto esto sí realmente fue un salto cuántico e hizo “la diferencia” para este joven.

-¿Qué ofrecería Elon Musk? Muchos se aventuran a decir que mediante un chip, el paciente no solamente podría modificar su situación de discapacidad sino, siendo sano, intensificar su capacidad cerebral. ¿Es probable esto o es ciencia ficción?

-Lo que propone Elon Musk es un desafío bioético porque se trata de conectar mediante un chip intra-cerebral una persona a una computadora. Y esto aplicado a personas sanas podría provocar una diferencia sustancial y ampliaría la celeridad en los procesos del pensamiento y también en la adquisición de los conocimientos. Sería un cambio tecnológico radical, y el avance de la ciencia sería monstruoso, elevado a la potencia enésima. Aplicado a pacientes ocurriría lo que ya comenté con lo del habla, que realmente increíble porque sólo hay que atravesar por un proceso de no hablar 1 o 2 días por una afección menor para entender el problema y sus consecuencias a nivel afectivo, emocional, no sólo el laboral. Imaginemos que una persona que no tiene la capacidad de comunicarse, de pronto lo consigue: cambiaría su vida.

Christopher_Reeve_MIT.jpg Christopher Reeves, el comienzo.

-Hay otro proyecto, en el que te inyectan cables, fibras creadas por el ser humano, por ejemplo en un brazo o en la parte viva de un brazo qué se ha perdido.

-Uno podría pensar ¿en qué consistiría el cambio si ya existen las prótesis? Pero el cambio sería radical porque las prótesis no sienten, pero a través de estos 'devices', estas interfaces, se lograría que las personas perciban los movimientos que están haciendo, que tengan registro sensitivo de ellos. Porque las prótesis funcionan muy bien; hoy en día algunas hasta son muy sofisticadas pero lo registrás en tu cerebro ese movimiento.

Estos cables que se inyectarían y se distribuirían dentro del músculo que subyace en el miembro amputado, llegarían a la prótesis y harían que uno sienta que está moviendo esos brazos, esos dedos artificiales, y la sensación se incorpora al pensamiento, al proceso mental del ser humano. El potencial que tienen estos estos proyectos con interfaces o microfibras proponen cambiarle la vida a las personas. Hay problemas tales como la hemiplejia, la tetraplejia, y otras enfermedades paralizantes, cuyas consecuencias podrían cambiar totalmente.

Yo tuve la oportunidad -cuando trabajaba en USA- de atender en un hospital de rehabilitación en Boston (Massachusetts) al actor de Superman, Christopher Reeves, quién se había caído de un caballo, y quedado tetrapléjico. Lo tratamos con estimulación eléctrica. Imaginemos el cambio si se pudiera hacer volver caminar a una persona tetrapléjica lo cual hoy en día para la medicina es casi imposible….

conrado estol.jpg Conrado Estol.

-Doctor, ésto será un camino largo. Imagino el tema de la aprobación ante las autoridades regulatorias tal como la FDA (Food and Drug Administration), y llegar al proceso industrial.

-Es cierto pero la FDA para aprobar dispositivos específicos tales como los que estamos hablando es mucho más laxa que para aprobar una medicación, una pastilla, una inyección. Por cierto que es una paradoja Porque estos dispositivos se meten en el cuerpo de las personas: válvulas en el corazón, catéteres, desfibriladores, catéteres que llegan a las arterias más pequeñas del cerebro. Sin embargo la aprobación es relativamente simple.

Pero insisto: el cambio ya se inició y es imparable y hacía eso vamos; a qué los ciegos puedan ver a que los sordos puedan oír, las personas sin capacidades del habla, comunicarse al conectarse de forma inmediata con una computadora solamente con el pensamiento, sin necesidad de hacer un click. De todos modos, también está la parte bioética: no nos olvidemos que hace un par de meses echaron a un profesional de Google por decir que un programa tenía sentimientos… Pero hay esperanza en el camino de la discapacidad, la tecnología científica la está alimentando. Pero insisto: el cambio ya se inició y es imparable y hacía eso vamos; a qué los ciegos puedan ver a que los sordos puedan oír, las personas sin capacidades del habla, comunicarse al conectarse de forma inmediata con una computadora solamente con el pensamiento, sin necesidad de hacer un click. De todos modos, también está la parte bioética: no nos olvidemos que hace un par de meses echaron a un profesional de Google por decir que un programa tenía sentimientos… Pero hay esperanza en el camino de la discapacidad, la tecnología científica la está alimentando.

----------------------

Más contenido de Urgente24

Condena a CFK: Los K amenazan con marchas y paro para el martes (6/12)

"¡Y ahora Argentina! Orange vs. Messi en cuartos de final"

Países Bajos ya espera en 4tos, pero mostró puntos flojos

Magomedov: UFC y oligarcas presos entre Putin y Medvedev

Argentina confía golpear en 90', Australia piensa en penales