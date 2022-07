Qué políticos ponen la lupa en la discapacidad y qué piden

Muchas de estas personas ya conviven con algunas dificultades para vivir su día a día, y si a esto se le suma la indiferencia de los políticos, su situación es aún más vulnerable. Solo por poner un ejemplo, en el último censo realizado en marzo del 2022, hubo polémica sobre el tema de las personas con discapacidad, e incluso la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) emitió un duro comunicado afirmando que "al no registrar en sus estadísticas a las personas con síndrome de Down, el Estado las invisibiliza, las excluye de cualquier política pública y por ende, afecta sus derechos".