Genial Kylian Mbappe, que quiere el bicampeonato del Mundo

No caigamos en excesos y superlativos superfluos ya que los Blues no han dominado escandalosamente su partido en el estadio Al-Thumama, y en ocasiones cedieron al pánico, a la torpeza de los gestos y al control imperfecto. Pero antes de saber será Inglaterra o Senegal quien se plantará en el camino a los campeones defensores el sábado 10/ 12 en la siguiente ronda, tampoco enfurruñemos nuestro placer. La aventura continúa. Y todos los sueños que la acompañan tienen el mérito de existir.